Adreea Udrea afirmă că după ce USR și PLUS și-au împărțit funcțiile – Barna peședinte și Cioloș premier, acesta din urmă solicită ca cei din partid său să se înscrie în cursa pentru desemnarea candidatului pentru Cotroceni.

„Din serialul „Cioloș și democrația, baba și mitraliera”, citesc și eu că potrivit unei decizii luate de Consiliul Național al PLUS pe 13 iulie, teoretic, PLUS se află în plin proces de desemnare a prezidentiabilului, proces care trebuie să se încheie pe 28 iulie:))))

Numai că, între timp, da-o dracu de democrație, transparență și respect pentru membri, Cioloș și Barna au bătut palmă și și-au împărțit funcțiile între ei. Imaginare, după cum o să dovedească lunile viitoare, dar discutăm despre asta în noiembrie:).

Citez dintr-un comunicat al PLUS: – În procesul intern de desemnare a candidatului din partea PLUS pentru demnitatea de Președinte al României, se vor putea înscrie toți membrii PLUS de la dată de 1 iulie 2019, urmând că aceste candidaturi să fie depuse în intervalul 15 iulie 2019, ora 00.00 – 20 iulie 2019, ora 23.59. (…) În intervalul 22 iulie 2019, ora 9.00 – 27 iulie 2019, ora 12.00, candidaturile validate de către Comisia Națională de Integritate și Arbitraj vor fi transmise membrilor, fiindu-le pus la dispoziție un mecanism de vot online. (…) Candidatul care obține 50%+1 din voturile exprimate va fi considerat câștigător al cursei interne din cadrul PLUS pentru demnitatea de președinte al României. În cazul în care niciunul dintre candidați nu obține 50%+1 din voturile exprimate, va fi organizat un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi clasați candidați din primul tur de scrutin, iar acesta va avea loc în intervalul 27 iulie 2019, ora 16.00 – 28 iulie 2019, ora 16.00″, scrie în postarea sa Andreea Udrea.

