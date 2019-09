Alexandru Cumpănașu a dezvăluit că mama fetei dispărute în tragedia din Caracal a adunat 2.000 de semnături pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale. Cumpănașu spune că a evitat să discute cu familia Măceșanu pe această temă.

„Dragi prieteni, astăzi am fost la Caracal pentru a mă consulta cu părințîi Alexandrei cu privire la ceea ce avem de făcut de acum pt aflarea ADEVĂRULUI. Cu ocazia această ocazie Teodora mi-a făcut o surpriză uriașă. Inima acestei femei este greu de măsurat. Mi-am păstrat întotdeauna rezervă și discreția în a vorbi cu ei despre candidatura mea la Președinția României. De fiecare dată dacă au avut un mesaj de dat în ce mă privește au făcut-o pt că așa au simțit. Astăzi însă Teo m-a lăsat uluit și fără cuvinte. Cu un gest de un firesc rar și o naturalețe pe care numai oamenii neafectați de cancerul Bucureștiului îl au mi-a spus la final: «Aaa Sandule stai că era să uit»…«Ce anume i-am replicat eu?»…«Să îți dau astea». Și mi a întins un dosar mare cu documente înăuntru. M-am gândit că sunt alte probleme ale oamenilor pe care le-au primit ei pt mine. În ultima vreme casă lor a devenit un fel de a două adresa a mea. Pt că acolo își trimit oamenii problemele și greutățile pe care le întâmpină în relația cu autoritățile. Desfac dosarul de curiozitate și văd că erau multe tabele cu semnături pt candidatura la prezidențiale pentru mine. Va spun sincer că am rămas mut. Pe scurt: această femeie minunată a strâns aprox 2000 de semnături pt candidatura mea la prezidențiale mergând în ultimele 10 zile în Dobrosloveni și în satele învecinate împreună cu Irina, față cea mică.” a spus Cumpănașu .

Cumpănașu spune că i-au dat lacrimile și că a rămas mut de uimire când a văzut gestul mamei Alexandrei care a spus că a făcut acest gest deoarece familia la nevoie se cunoaște nu prin vorbe, ci prin fapte.

Alexandru Cumpănașu are un mesaj și pentru cei care au criticat faptul că MAI i-ar asigura escortă , unchiul Alexandrei susținând că a renunțat la pază.

„Pt toți cei îngrijorați că MAI îmi asigura protecția în bătălia cu clanurile mafiote îi anunț și acum deși am făcut-o de vineri că am eu încetarea acesteia de duminică seară. M-am săturat de criticile voastre și dacă mi se va întâmplă ceva voi veți fi autorii morali. MAI nu a dorit să retragă protecția pt mine și le mulțumesc jandarmilor pt tot ce au făcut în această perioada. Și pt toți nedezvoltatii neuronal: plângerea penală există și a fost înaintată Procurorului General. Cui a repartizat-o nu știu dar acum puteți dormi liniștiți: nu mai am protecția statului pt mine!!Sper că dormiți mai liniștiți acum!”, este mesajul lui Cumpănașu, potrivit b1.ro.

