Politica Cum vede Nicușor Dan o candidatură la prezidențiale pe model Băsescu







Nicușor Dan, după victoria răsunătoare din cursa pentru al doilea mandat de primar la București, a fost întrebat de un jurnalist de la Digi24 dacă este interesat să candideze la alegerile prezidențiale, după modelul „Băsescu”, conform Gândul.

Orașul are niște probleme mari

La întrebarea pusă de un jurnalist despre o posibilă intrare în cursa prezidențială, Nicușor Dan a răspuns că nu-și dorește să ajungă la Cotroceni. Primarul reales a spus, de asemenea, că va rămâne „independent” și nu se va întoarce în USR, partidul pe care Nicușor Dan l-a înființat.

„Da, nu se pune problema asta. Am primit un mandat pentru încă patru ani după cei 3 ani și jumătate pe care i-am avut. Am început niște lucruri pentru București. Orașul are niște probleme mari. Ăsta e mandatul”, a răspuns primarul reales, la puțin timp după ce a aflat că a învins-o pentru a doua oară pe candidata PSD, Gabriela Firea.

„Pragmatic, o să înceapă niște negocieri pentru formarea Consiliului General. Eu îmi doresc să rămân independent pentru că înseamnă să ai echilibru față de partide. E o activitate administrativă dificilă. Să activezi într-un partid este dificil”, a completat Nicușor Dan.

„Sper că ADU să facă pragul (…) Îmi doresc foarte mult ca PNL să intre în această majoritate. Bucureștenii își doresc o majoritate care să lucreze cu primarul general și să nu avem un conflict de 4 ani pentru a duce mai repede proiectele. Sunt optimist că vom avea o majoritate”.

Traian Băsescu a pierdut în fața lui Nicușor Dan

Primarul reales a recunoscut că nu a putut duce la bun sfârșit unele proiecte, dar a specificat că ele vor fi continuate în cel de-al doilea mandat al său. Nicușor Dan crede că cele mai mari realizări din primul său mandat sunt în sfera transportului, a modernizării liniilor de tramvai și a semaforizării inteligente.

În anul 2000, Traian Băsescu a câștigat alegerile locale pentru Primăria Capitalei cu 50,68% în turul 2, cu 362.853 voturi, învingându-l pe Sorin Oprescu (atunci susținut de PSD) care a obținut 49,31% (353.038 voturi). În 2004, cu ajutorul Alianței Dreptate și Adevăr, Traian Băsescu a reușit să fie reales primar al Capitalei cu 54,94% (417.153 voturi).

Ulterior, în toamna anului 2004, primarul Traian Băsescu a intrat în cursa prezidențială și l-a învins pe principalul său adversar, premierul și candidatul PSD Adrian Năstase.

În 2020, în cursa pentru Primăria Capitalei, Traian Băsescu a pierdut cu în fața lui Nicușor Dan, care era la primul său mandat de primar al Capitalei.