Cum va fi iarna 2022-2023. Prognoza așteptată cu înfrigurare de către toți românii

Cum va fi iarna 2022-2023. Elena Mateescu a anunțat că ne așteaptă o iarnă blândă. Cu toate acestea însă, meteorologul nu a exclus posibilitatea unor episoade severe de temperaturi foarte scăzute. România va trece printr-o iarnă relativ obișnuită, cu temperaturi ușor peste valorile medii înregistrate în ultimii ani.

De asemenea, prognozele care anunță o iarnă blândă în România au fost realizate şi de Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu și de Serviciul Meteorologic al Regatului Unit, unde se estimează că cea mai mare parte a continentului va avea mai puține ninsori decât în mod normal. În ce privește ninsorile din țara noastră, există condiții pentru a se înregistra ninsori din ianuarie până în aprilie, dar cu slabe șanse în noiembrie și decembrie.

Cum va fi iarna 2022-2023

Astfel, în lunile noiembrie și decembrie, temperaturile vor fi cu un grad și jumătate mai ridicate decât media valorilor perioadei, dar fluctuațiile de temperatură vor face acest lucru insesizabil pentru oameni.

„Luna octombrie a debutat cu o vreme deosebit de calda, cu valori de 33 de grade in partea de sud-este, apoi au urmat zile mai răcoroase, așa cum se întâmplă în acest moment, după care la sfârșitul de săptămână vom avea din nou temperaturi de 24-25 de grade.

În intervalul 10-17 octombrie temperaturile vor fi mai ridicate decât in mod obișnuit. Aceste alternante vor fi specifice pana in data de 31 octombrie. În ceea ce privește iarna 2022-2023, exista probabilitate destul de mare să avem parte de o iarna mai blândă. Aceste estimări nu exclud posibilitatea să avem intervale pe parcursul iernii in care să vorbim de temperaturi minime de -15 grade sau de precipitații mai abundente”, a anunţat directorul ANM la România Tv.

Ninsori şi viscol la munte, în sud se încălzește din nou

Administrația Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru perioada 3 – 31 octombrie. Meteorologii anunță că va fi mai cald decât în mod obișnuit, în octombrie

Săptămâna 3 – 10 octombrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în toate regiunile, posibil ușor mai ridicate în nord-estul țării. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile extracarpatice.

Săptămâna 10 – 17 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea estică a țării. antitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile sudice, dar și local excedentare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 17 – 24 octombrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice și sud-estice.Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice și sud-estice, dar și local excedentar în extremitatea de nord-vest a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 24 – 31 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.