Florin Cîțu este încântat ca harta administrativă a României să fie schimbată și se pare că mai sunt doar câțiva pași de făcut până când planul va fi pus în aplicare.

Ideea a mai fost vehiculată în trecut. Dar, după cum se știe, aceasta este combătută de liderii UDMR iar aceștia au mai blocat tentativele anterioare.

În context, premierul a precizat faptul că este o opinie personală. Această propunere nu a fost discutată între liderii politici ai coaliției de guvernare.

„Sunt mai mulți lideri în PNL care împărtășesc această opinie. Încă nu a fost ridicată la nivel de coaliție, dar mie mi se pare o idee interesantă. Arată progres”, a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă.

Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a propus comasarea județelor în regiuni. Edilul clujean susține că acest lucru ar ajuta la atragerea de fonduri europene și ar distruge sistemul clientelar format în sistemul comunist.

În cadrul dezbaterii „Reforma administrativ teritorială a statului, între deziderat (tehnic) şi pragmatism (politic)”, Emil Boc a spus că împărțirea pe judeţe, care datează din 1968, reprezintă o piedică în calea dezvoltării.

„În 2011, ca premier am încercat comasarea județelor și cred încă în ea. România nu a putut atrage fonduri la nivel regional, pentru că nu îndeplinim criteriile de populație, cu excepția Sucevei, care are peste 800.000 de locuitori. Județele noastre nu se califică la dimensiunea definiției de regiune în UE. Pentru asta trebuie să comasăm județele. Atunci le-am comasat în 16 județe, de fapt erau 13, plus trei. Ultimele trei erau Harghita, Covasna și Mureș, pentru că UDMR nu dorise sub nicio formă ca aceste județe să facă parte din alte zone și să își piardă majoritatea. Le-am oferit ultima soluție și să rămână la aceste județe distincte și să le comasăm pe celelalte. Nici acolo UDMR-ul nu a fost de acord și proiectul de regionalizare, pe care l-am avut pe masă, s-a oprit, a spus, atunci primarul Emil Boc.