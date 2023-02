Cum se simte Elena Merișoreanu după operație. Artista nu a mai ieșit din casă de două luni

Au trecut aproximativ două luni de când Elena Merișoreanu s-a operat la picior. Recuperarea merge foarte bine, însă a fost nevoită să petreacă timpul în casă. Interpreta de muzică populară spune că abia așteaptă să revină pe scenă, iar lucrurile merg în direcția bună.

După operație a fost nevoită să folosească cadrul pentru a se putea deplasa. Acum, după aproximativ două luni de la intervenția chirurgicală, se sprijină doar într-o cârjă. Chiar dacă a fost închisă în casă, Elena Merișoreanu nu a stat degeaba. A lucrat la un nou album și a programat mai multe concerte, care să marcheze revenirea ei pe scenă.

Artista nu este deranjată de faptul că a trebuit să stea acasă, ba din contră. Susține că un artist este mai mereu pe drumuri și uneori simte nevoia de puțină odihnă. În plus, a putut petrece mai mult timp aproape de familie și de cei dragi.

„Sunt bine, am terminat cu cadrul, sunt cu o singură cârjă, urc scările și sunt bine. Mai am o lună jumătate și termin, acum pe 20 fac o lună de la operație. Timpul a trecut repede, fiind și iarnă, frig, oricum nu mă duceam nicăieri, așa că e bine. În perioada m-am ocupat cu muzica în continuare, trebuie să aștept un producător să scot un CD, mi-am mai pus piesele la punct, trebuie să le termin. Mi-a prins foarte bine statul acasă, că am avut de lucru, noi care suntem tot plecați ne bucurăm când stăm mai aproape de familie”, a spus Elena Merișoreanu pentru Spynews.ro.

Când revine Elena Merișoreanu pe scenă

Interpreta de muzică populară nu a petrecut cele două luni doar alături de familie. Ea a mărturisit că zilnic o vizitau sau o sunau colegii de breaslă.

„Nu trece o zi fără să nu vină un coleg sau vreo colegă pe la mine. Vorbesc tot timpul cu ei, am vorbit cu Elisabeta Turcu, cu Steliana Sima, cu Constantin Enceanu, care a făcut și el operație, ne întrebăm ce facem, cum suntem, o grămadă de soliști din țară care mă sună, Ilie Caraș, Claudia Ghițulescu, că ce faci mătușă, cum ești, hai că abia aștept să vină primăvară să mergem la concerte, dar să fim sănătoși, să fie pace că nu vedeți ce nenorociri sunt”, a mai spus cântăreața de muzică populară.

Elena Merișoreanu se pregătește pentru revenirea pe scenă. Artista a spus că după Paști va susține un concert în străinătate, la Sydney. Plecarea ei în Australia depinde mult de starea sa de sănătate, din acest motiv refuză să ia avansuri pentru spectacole. Chiar dacă și-a programat mai multe concerte, totul este imprevizibil.

„După Paști cred că voi pleca puțin pe afară, am un contract și trebuie să ajung la Sydney prin Australia și cred că prima dată acolo mă duc. Să vedem cum va fi, nu mai putem să facem programări, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Eu niciodată nu iau banii înainte că nu știu dacă pot să onorez, că cine știe ce se poate întâmpla, Doamne Ferește!”, mai zice Elena Merișoreanu.