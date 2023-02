Elena Merișoreanu vrea să uite complet de existența lui Gheorghe Turda, după ce acesta a jignit-o

Schimbul de replici dintre cei doi a fost unul acid, iar totul a început după ce Elena Merișoreanu ar fi declarat că era la un pas să se mărite cu Gheorghe Turda. Artistul a răbufnit imediat și a spus că nimic nu s-a concretizat pentru că iubita lui era nehorătâtă și umbla cu foarte mulți bărbați.

Elena Merișoreanu nu mai vrea să audă de Gheorghe Turda

Cântăreața s-a arătat extrem de afectată de cele întâmplate, iar acum nu mai vrea să audă deloc de fostul ei coleg și iubit. Aceasta a declarat recent că nu s-au certat, dar pentru ea nu mai există ca om.

„Nu vorbim aceeași limbă! Nu ne-am certat, dar nici nu am vorbit! Nu mă interesează, nu-l mai cunosc”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click.

Anterior, artista a declarat că nu-l va ierta niciodată pe Gheorghe Turda pentru cele spuse la adresa ei și că după atâția ani nu se cuvinte să se jignească în asemenea mod. Ea a ținut să sublinieze, de asemenea, că are o relație neîntreruptă de 50 de ani.

„Are ceva foarte grav la cap Turda. Dacă a avut el tupeul să ne spună nouă: tăceți dracu din gură, babelor! Pai el e tânăr, ce să spun?! Că are tot 75 de ani ca și mine. Am cunoscut cândva un Gheorghe Turda, acum nu-l mai recunosc deloc.

Pe mine când ma latră un cățel, nu mă uit, mă uit când mă latră un dulău. Nu-l mai duce capul, asta e!”, a spus cântăreața.

Ghoerghe Turda spune despre fosta sa colegă că este mitomană

După ce a spus despre colega și fosta lui iubită că umbla cu mulți bărbați în tinerețe, Gheorghe Turda a transmis că el nu a mințit niciodată și că a spus mereu adevărul. Mai mult, a subliniat că toată lumea știe că Merișoreanu este o mitomană.

„Eu nu mai intru în dialog cu mitomanele. Eu nu am jignit-o, eu am spus adevărul, dacă nimeni nu a avut curajul să îi spună. Știe toată lumea, toți colegii mei o taxează în felul acesta, spun despre ea că este mitomană! Eu atât am avut de spus”.