Elena Merisoreanu îl atacă în forță pe Turda: „Mă sunau amantele lui! Nu o să i-o iert niciodată!”

Cristi Brancu a început prin a citi declarația lui Gheorghe Turda, publicată ieri și de evz.ro: „Elena Merișoreanu e colega mea și am încheiat. Mi-a fost drăguță, iubită! Nu s-a legat, pentru că ea era nehotărâtă. A exagerat presa când a zis ea că eram pe cale să ne căsătorim. Eu nu am sa îi dau replici, că nu am de ce, dar ea era total nehotărâtă. Era așa, plutea, era când cu unul, când cu altul.”

„Scumpul meu, treaba asta se întâmpla pe vremuri, când eram foarte tineri. Suntem la o vârstă matură, bătrâni, cu nepoți și strănepoți și e foarte urât. Se întâmpla când eram colegi la Rapsodia Română. Nu era căsătorit, nu eram căsătorită. Eram doi omeni liberi, tineri, ne bucuram de viață și de succes. Între noi a fost ceva frumos și nu pot să comentez nici că a fost bine, nici că a fost rău”, a spus Elena Merișoreanu în emisiunea lui Cristi Brancu.

„El a început și am zis: măi!, de ce să dezgropăm? Am fost colegi, iubiți. Dar faptul că a spus că eu ba cu unul, ba cu altul … asta mă deranjeză rău și nu am să i-o iert tot restul vieții, cât oi mai trăi! Să știi că atâtea telefoane am primit, mai ales de la cele 3 concubine ale lui, cu care s-a combinat mai ales după moartea lui Betty, care a fost colegă cu noi la Rapsodia Română. Și mi-au spus: «Draga mea, să ne bage pe noi, toate 3, în emisiune și spunem noi cine e Gheorghe Turda!»

Faptul că el a spus treaba că io umblam ba cu unul, ba cu altul …. asta nu am să i-o iert. Și să nu uite că atunci când a fost în cele mai grele momente, soțul meu l-a ajutat. Dar el uită, pentru că eu cred că el are ceva foarte grav la cap, pentru că el uită.”

Revoltată, artista a completat: ”Aș vrea să intre orice coleg, din toată țara asta, în direct și să spună dacă de mine s-a auzit ceva. M-am măritat, am căsătorie neîntreruptă de 50 de ani. Am 75 de ani. E frumos să ne jignim? Nu, nu l-am jignit cu absolut nimic. Urât, e foarte urât. Că am fost prieteni, colegi. Și am fost unii la alții la petreceri, la evenimente frumoase și chiar și triste. El să spună că ba cu unul, ba cu altul… e urât… Am cunoscut cândva un Gheorghe Turda, dar nu îl mai cunosc. E un om care nu mai judecă!”

Domnul Gheorghe Turda a fost contactat de echipa «Exclusiv VIP» de la PRIMA TV, dar a spus că: “Nu vreau să intru în merișorisme!”

Imediat după ce Cristi Brancu i-a spus doamnei Merișoreanu replica artistului, ea a conchis: “Măh, ce prost îi! Un om care nu judecă, nu îl mai duce capul. Asta e!”