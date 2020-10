După ce senatoarea Democrată de Hawaii, Mazie Hirono, a atacat-o pe judecătoarea Amy Coney Barrett pentru că a folosit expresia „preferință sexuală” referindu-se la homosexualitate,, afirmând că aceasta ar fi „ofensatoare” și „depășită”, Dictionarul Webster și-a modificat rapid definiția online.

„Nu doar o dată, ci de două ori ați folosit expresia «preferință sexuală» pentru a-i descrie pe cei din comunitatea LGBTQ”, a spus Hirono, în cadrul audierilor pentru confirmarea lui Barrett ca judecător la Curtea Supremă a Statelor Unite.

„Și permiteți-mi să fiu foarte clară: «preferință sexuală» este o expresie ofensatoare și depășită. Ea este folosită de militanții anti-LGBTQ pentru a sugera că orientarea sexuală este o alegere. Nu este. Orientarea sexuală este un element cheie al identității unei persoane. Această orientare sexuală este în același timp o expresie normală a sexualității umane și permanentă…”

„În numai două cuvinte, Amy Coney Barrett a dezvăluit cât de părtinitoare esre împotriva persoanelor LGBTQ”, a titrat publicația LGBTQ Nation, care a adăugat că „Barrett a folosit expresia ofensatoare «preferință sexuală» ca pe un mesaj subtil de dreapta că persoanele LGBTQ pot fi vindecate.”

În aceeași zi, la numai câteva ore după acuzațiile formulate de Hirono, Dicționarul Webster a modificat definiția cuvântului „preferință” pentru a arăta că acesta este „ofensator” atunci când este folosit cu privire la orientarea sexuală.

Modificarea – și rapiditatea ei – nu au trecut neobservate, scrie LifeSiteNews.

„Nu mai departe de luna trecută, Dicționarul Webster includea o definiție la «preferință» ca «orientare» sau «preferință sexuală»”, a scris pe Twitter Steve Krakauer. „ASTĂZI au schimbat-o și au adăugat cuvântul «ofensator».

As recently as last month, Webster’s Dictionary included a definition of “preference” as “orientation” or “sexual preference.” TODAY they changed it and added the word “offensive."

Insane – I just checked through Wayback Machine and it’s real.

(via @ThorSvensonn & @chadfelixg) pic.twitter.com/oOq1SNtCP2

— Steve Krakauer (@SteveKrak) October 14, 2020