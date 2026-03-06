Când este obligatoriu cazierul judiciar. Problemele care pot apărea la angajare

Cazierul judiciar este un document esențial pentru persoanele fizice și juridice, care atestă situația judiciară și istoricul infracțional al acestora. În România, certificatul de cazier judiciar se poate obține la ghișeele din secțiile de Poliție sau prin intermediul sistemului electronic, având o valabilitate de șase luni și un termen de eliberare de maximum trei zile de la solicitare.

Conform informațiilor disponibile pe site-ul Poliției Române, documentul poate fi cerut personal, prin împuternicit sau reprezentant legal, iar procesul diferă în funcție de statutul solicitantului – persoană fizică, minor, persoană juridică sau cetățean străin.

Persoanele fizice pot solicita certificatul prezentând documentele de identitate valabile, precum cartea de identitate, pașaport sau cartea electronică de identitate, iar cetățenii străini trebuie să prezinte documente specifice de ședere sau rezidență. În cazul în care solicitarea se face printr-un împuternicit, acesta trebuie să prezinte o procură notarială sau o împuternicire avocațială, conform prevederilor legale.

Procura notarială poate fi validată în străinătate prin intermediul misiunilor diplomatice sau consulatelor României, cu aplicarea apostilei, atunci când țara emitentă este parte la Convenția de la Haga.

Pentru persoanele între 14 și 18 ani, precum și pentru adulți, certificatul se poate obține personal sau prin împuternicit. Persoanele condamnate care solicită cazierul pentru proceduri precum grațierea pot face cererea personal sau prin reprezentant legal, cu prezentarea documentelor care atestă legătura cu persoana condamnată.

În ceea ce privește „ștergerea” cazierului judiciar, aceasta se realizează prin procedura de reabilitare, care poate fi de drept sau judecătorească, în funcție de gravitatea condamnării.

Reabilitarea de drept se aplică persoanelor condamnate la închisoare de maximum doi ani sau la închisoare cu suspendare, cu condiția să nu fi comis alte infracțiuni în decurs de trei ani. Termenul se calculează de la finalizarea executării pedepsei sau de la prescrierea acesteia, iar autoritățile șterg automat mențiunile din cazierul judiciar.

Reabilitarea judecătorească se aplică persoanelor condamnate la pedepse mai mari și implică depunerea unei cereri la instanță. Termenele de așteptare sunt: patru ani pentru închisoare între doi și cinci ani, cinci ani pentru închisoare între cinci și 10 ani, șapte ani pentru pedepse peste 10 ani sau pentru detenție pe viață considerată executată prin grațiere, prescriere sau eliberare condiționată.

Cererea trebuie să arate că persoana nu a comis alte infracțiuni, a achitat cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre.

Procedura presupune întocmirea unei cereri care să includă datele personale, istoricul locurilor de muncă și al domiciliilor, precum și informații despre condamnare și temeiurile legale pentru reabilitare. Instanța soluționează cererea în ședință nepublică, citează persoanele implicate și verifică dosarul original și fișa de cazier. Decizia poate fi atacată prin contestație în termen de zece zile, iar în cazul respingerii, o nouă cerere poate fi depusă abia după un an.

În anumite domenii, precum sectorul bancar, educația sau securitatea, angajatorii solicită cazierul judiciar pentru a evalua integritatea și responsabilitatea candidaților.

Legea stabilește situațiile în care prezentarea cazierului judiciar este obligatorie. În anumite țări, acesta este cerut pentru căsătorie sau adopție, pentru a proteja siguranța copiilor și a verifica dacă viitorii părinți nu au antecedente care ar putea reprezenta un risc. De asemenea, autoritățile îl pot solicita în cazul emigrației sau pentru obținerea unei vize, pentru a evalua potențialul de risc al solicitantului.

Cazierul judiciar este necesar și pentru obținerea unor licențe profesionale sau pentru deschiderea unei afaceri în domenii precum medicina, avocatura sau contabilitatea. În aceste cazuri, documentul face parte din procesul de verificare a integrității și asigură respectarea standardelor legale și etice impuse de legislație.