Cum se înțelege, în realitate, Raed Arafat cu președintele Klaus Iohannis: „Ne-a dus pe toţi la o masă”

Şeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit despre relația pe care o are cu președintele României. Raed Arafat a declarat că a colaborat foarte bine cu Klaus Iohannis, mai ales în perioada pandemiei.

Au lucrat împreună

Raed Arafat a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, în ce relaţie este cu preşedintele Klaus Iohannis. El a spus că împreună au luat decizii corecte la vremea respectivă. „Am o relație foarte bună cu domnul preşedinte. Nu am absolut nicio problemă şi chiar am colaborat foarte bine.

Am lucrat foarte bine, mai ales în pandemie, că înainte contactul era mai puţin, dar de când am lucrat pe pandemie, pot să vă spun că această a fost una excelentă. În opinia mea, pe perioada stării de urgenţă, dânsul ne-a dus pe toţi la o masă unde am luat decizii foarte corecte în perioada respectivă“, a declarat Raed Arafat.

Decizii în timpul pandemiei

Șeful DSU a vorbit și despre modul în care s-au luat deciziile în timpul pandemiei de coronavirus. Raed Arafat a spus că ședințele nu erau secrete, toți cei prezenți își spuneau părerea, iar apoi se discuta până când se ajungea la un acord.

„Îmi aduc aminte de momentele când am avut şedinţe. Nu erau secrete, dânsul ieşea cu declaraţii după, deci aceste discuţii la care erau invitaţi şi experţi şi miniştri, întotdeuna au avut un impact pozitiv pe partea de coordonare. Stăteam în jurul mesei, discutam şi ne prezentam fiecare punctul de vedere, ajungeam la concluzii şi ştiam că de aici mergem mai departe, de exemplu pe calea respectivă. Aceste consultări au însemnat foarte mult la început, pentru că starea de urgenţă oricum este declarată la nivelul Preşedinţiei. Dar şi după starea de urgenţă am avut o colaborare şi o coordonare foarte bună”, a mai spus Raed Arafat.