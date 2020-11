Pentru a nu lăsa loc speculațiilor și interpretărilor, artistul a confirmat pe contul personal de YouTube că el și Raluca vor divorța şi că nu mai formează un cuplu. Pepe, un tată responsabil, a anunțat și că, în ciuda divorțului, el și Raluca Pastramă vor păstra o relație cât se poate de civilizată, de dragul copiilor lor.

„Nu este ceva simplu, nu e un motiv de bucurie pentru niciunul dintre ei faptul că s-au despărțit. E o perioadă dificilă pentru amândoi, mai ales că au format un cuplu atât de mult timp. Dar important este că sunt bine și ei și copii, că lucrurile sunt bine puse la punct, bine discutate și respectate”, a declarat o sursă din apropierea cântărețului.

Surprinzător însă, paradoxal ținând contul de modul în care se desfășoară divorțurile în showbizul românesc, e faptul că cei doi și-au dat seama că trebuie să se împace, cel puțin de dragul copiilor. Iar apropiații mizează și pe o reluare a relației între cei doi, mai ales că la mijloc e o familie care, cel puțin aparent, a părut fericită când a apărut în public.

„E adevărat, discută despre cele două fetițe, amândoi sunt implicați la maximum în creșterea și educarea lor. Dar, din ce am înțeles, Pepe și Raluca se înțeleg mai bine ca în ultimele luni, chiar sunt amândoi foarte relaxați cu privire la relația lor, nu mai sunt tensionați când sunt față în față, nu mai apar reproșuri. Și Pepe, și Raluca, au decis, de fapt, să se despartă pentru ca situația lor să nu le afecteze pe fetițe, iar acum, cum nu mai stau împreună, se înțeleg ca la început. Eu, sincer, și acum cred că, până la urmă, se vor împăca dacă vor trece peste problemele care i-au despărțit, e clar că țin enorm unul la celălalt”, a mai spus sursa respectivă, citată de wowbiz.

„Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri, vom merge la notar, nu există niciun fel de proces, litigii și alte speculații. Nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul.(…) Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță, dorm și cu mine, dorm și cu Raluca”, a declarat Pepe.