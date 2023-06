Cum se înțeleg Florin Salam și Tzancă Uraganu cu afaceristul Aslan Sadeghi. „Aș putea să bag frica în foarte multă lume”

Afaceristul iranian Aslan Sadeghi povestit că are o relație de prietenie foarte apropiată cu Florin Salam și Tzancă Uraganu și că a încercat mereu să se poarte frumos cu toți maneliștii.

„Sunt foarte bun prieten cu ei, chiar sunt și cumătru cu foarte mulți. Florin Salam, Tzancă, toți îmi sunt prieteni. Nu vreau să dau nume, dar cu marea majoritate suntem prieteni, pentru că eu am fost genul de om căruia tot timpul i-a plăcut să judece în viață după cum aș vrea eu să fiu judecat. E o vorbă mare: judecă după cum ai vrea să fii judecat. Unui artist mi-a plăcut tot timpul să-i dau ce i se cuvine, nu ca să bag frica în el, deși aș putea să bag frica în foarte multă lume”, a povestit Aslan Sadeghi.

Aslan Sadeghi a mai declarat că dă foarte multe dedicații la lăutari și că îi răsplătește cu sume uriașe de bani.

„Niciodată nu mi-a plăcut să inspir teamă sau altceva. Poți să întrebi toți artiștii din România dacă de la mine a plecat cineva nemulțumit. Eu dau drumul la bani, nu dau bani doar de fațadă ca să-mi iau banii mai târziu înapoi. Într-o perioadă asta era o afacere. Te duceai cu 1.000, erai amărât, schimbai în bancnote de 50 de lei, aruncai o avalanșă și ziceai că ai aruncat 100 de milioane. Lăutarul de frică trebuia să-ți dea. Erau multe variante despre care nici nu vreau să vorbesc”, a dezvăluit Aslan Sadeghi la podcastul „Fiță cu Adiță”.

Aslan Sadeghi a avut probleme cu legea

Aslan Sadeghi a avut și mari probleme cu legea. În urmă cu câțiva ani, afaceristul a ajuns în închisoare după ce s-a certat cu iubita sa de la acea vreme. El a spus că i-a prins bine că a fost închis și că s-a trezit la realitate.

„Am avut niște probleme cu legea. A fost o discuție cu mine și cu fosta mea, cu care și acum sunt prieten, dar pentru că eram asociat cu anumite persoane și umblând cu ei, îți dai seama că vrei nu vrei, intri în vizor. Ce s-a întâmplat cu iubita mea nu este un secret. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a întâmplat treaba asta, că cu treaba asta m-am trezit. Practic m-am certat cu ea și am fost acuzat că nu am lăsat-o să plece. Noi și acum suntem în relații bune, au fost niște lucruri neadevărate, am avut de ales ori să fiu eu arestat, ori ea, pentru mărturie mincinoasă. Am ales să fiu eu, pentru că ea avea părinții bolnavi. Într-un fel, mi-a făcut bine închisoarea, pentru că m-a trezit puțin la realitate. Pentru mine a fost cea mai bună lecție de viață. Mi-am supărat familia, pe frații mei mai mari, care au și ei un nume în oraș. De când am venit acasă, am încercat să evit toate anturajele, toți golanii. În ziua de azi, cele mai periculoase sunt anturajele. Un anturaj poate să te ducă într-un drum bun sau rău.”, a mai spus afaceristul.