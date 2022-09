A fost dezlegat cel mai mare „mister”. Câte clase are Tzancă Uraganu

Puține persoane știu câte clase are Tzancă Uraganu. După ce a fost criticat de un fan pe Tik Tok că are 3 ani de școală, manelistul i-a dat un răspuns pe măsură.

Tzancă Uraganu a recunoscut că a terminat doar 10 clase, dar că este mândru de el și mulțumit de celebritatea lui din România. Manelistul a lăsat de înțeles că a ajuns mai departe decât mulți oameni cu școală.

„Băi prietene, nu am 3 ani de școală, am 10 ani, pentru că am 10 clase făcute și terminate! Cred că e de ajuns pentru mine, că dacă aș fi făcut vreo facultate, cum comentează alții pe aici care se dau că au făcut facultăți, poate acum eram și eu la fel ca ei, dar e mai bine așa!”, a mărturisit celebrul manelist.

Artistul a ales să mărturisească câte clase are, după ce un fan l-a criticat, spunând faptul că are doar „3 ani de școală mari și lați”. Așadar, cântărețul a vrut și de această dată să dea cărțile pe față.

Tzancă Uraganu, despre moartea Reginei Elisabeta

Tzancă Uraganu este foarte cunoscut și pe Tik Tok. După moartea Reginei Elisabeta, el a vrut să facă o glumă și le-a spus fanilor că familia suveranei l-a chemat să cânte la înmormântare, dar că nu s-au înțeles la bani.

„M-a sunat pe mine cineva din Anglia dacă pot să vin acolo să cânt la Regina Angliei, care a murit, dar nu ne-am înţeles la preţ şi nu m-am mai dus”, a spus manelistul pe Tik Tok.

După această glumă, internauții l-au criticat pe manelist și au precizat că nu este momentul pentru farse. Și iubita lui Tzancă a fost luată în vizor după mai multe postări.

„Au fost multe comentarii. Pe mine m-au amuzat, sincer, dar a fost puțin deranjant că mesajele urâte au venit din partea unor femei frustrate. M-am uitat și eu așa pe profiluri să văd cam cine spune vorbele acestea urâte. Este deranjant pentru că se găsesc femeile foarte frustrate, nu vrea să mă exprim aiurea, femei care nu ar avea de ce să vorbească așa. Nu își permit ele, de asta am și spus: „Dacă vă permite corpul, purtați și voi așa!”. Ce să fac? Astea sunt formele mele. Eu așa sunt!”, a precizat vedeta, în exclusivitate pentru Antena Stars.