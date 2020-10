A revenit la Televiziunea Română, acolo unde s-a consacrat în perioada în care prezenta emisiunea „Surprize, surprize”. Andreea Marin s-a implicat într-un nou proiect la TVR și realizează emisiunea „Nu există nu se poate”, cu care speră să se apropie de succesul din trecut. Vedeta TV a vorbit despre noua provocare a carierei.

„E o bucurie nouă emisiunea „Nu există nu se poate!”. Am zilnic ora mea de suflet, înainte de știrile serii, cu oameni unul și unul ca invitați și cu telespectatorii care caută altceva decât bârfe, scandaluri și alte prostii. Vor oameni frumoși, cu povești din care să învețe, care să îi inspire, să le dea un imbold să meargă înainte.

Protagoniștii mei sunt oameni ca noi toți, dar au ceva în plus, determinarea de a nu se lăsa trași în jos de cei care-i vor mulțumiți cu puțin, oameni care cred în ideile lor și pentru care nu există nu se poate!”, a afirmat fosta „Zână a surprizelor” pentru click.

„Nu prea are nevoie de ajutor la lecții și asta mă bucură”

Ea a vorbit și despre relația pe care o are Violeta, fiica sa, cu Radu Ștefan, băiatul lui Ștefan Bănică Junior. Cei doi sunt frați doar de tată. „Iubire, acesta e cuvântul. Se iubesc tare mult și se sprijină reciproc. E o legătură foarte strânsă”, a afirmat Andreea Marin pentru sursa citată.

Ea a mai povestit că fata sa, Violeta, se descurcă foarte bine la școală și nu prea are nevoie să fie ajutată la teme. „Violeta nu prea are nevoie de ajutor la lecții și asta mă bucură, școala a evoluat foarte mult și e și greu ca părinte să ții pasul cu vremurile. Dar sunt lângă ea pentru orice sprijin de care are nevoie, Violeta e sufletul meu. Învață hibrid acum, însă vremurile sunt incerte, din păcate.”