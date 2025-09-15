Cum schimbă războiul din Ucraina strategiile investitorilor în tehnologia de apărare

Investițiile în tehnologia de apărare europeană au cunoscut o creștere spectaculoasă după invazia Rusiei în Ucraina, marcând o schimbare majoră în comportamentul investitorilor, potrivit analiștilor de la Financial Times.

Investitorii care anterior au fost prudenți, plasează acum miliarde de euro în start-up-uri care dezvoltă drone autonome, mini-submarine, sisteme AI de luptă și chiar roboți bio-robotici capabili să execute misiuni de supraveghere.

Această tendință nu doar că redefinește peisajul tehnologic european, dar reflectă și dorința continentului de a-și consolida propria securitate într-un context geopolitic tensionat.

Datele PitchBook, analizate de Financial Times, arată că firmele europene de tehnologie de apărare au strâns începând cu 2022 aproximativ 2,4 miliarde de euro, dintre care 1,4 miliarde doar în primele șapte luni ale anului curent.

Comparativ, investițiile totale în 2020 și 2021 au fost de doar 30 milioane și, respectiv, 150 milioane de euro. Aceasta evidențiază o adevărată explozie de interes pentru sectorul de tehnologie militară, care părea anterior marginal pentru investitorii europeni.

Invazia Ucrainei a declanșat o creștere rapidă a investițiilor în start-up-urile europene de tehnologie de apărare. Mult timp, investitorii se fereau de sectorul militar, considerându-l riscant și greu de accesat.

Însă, discursul combativ al vicepreședintelui american JD Vance la Conferința de Securitate de la München a stârnit îngrijorări cu privire la angajamentele Statelor Unite față de Europa, determinând fondurile de capital de risc să regândească oportunitățile din domeniu.

Mikolaj Firlej, co-fondator și partener general la Expeditions Fund, a explicat pentru Financial Times că „la momentul discursului erau doar câțiva investitori europeni specializați în tehnologia de apărare. Acum, fondurile de top încep să recunoască că este o oportunitate viabilă.”

Ucraina s-a transformat într-un laborator viu pentru tehnologia de apărare. Start-up-urile locale și companiile străine testează echipamentele direct pe câmpul de luptă, oferind feedback practic care accelerează dezvoltarea produselor.

Aceasta a condus la o mutare strategică către Europei centrale și occidentale, unde firmele caută să dezvolte soluții inovatoare de supraveghere și luptă.

Rana Yared, partener la Balderton Capital, care a investit recent în Quantum Systems, subliniază că „companiile care vor câștiga în acest spațiu sunt cele care pot fi practic în acțiune. Astăzi, asta înseamnă să fie testate în Ucraina.”

Germania a captat cea mai mare parte a finanțării pentru start-up-urile de tehnologie de apărare, datorită politicii sale de sprijin masiv pentru Ucraina și a planurilor de creștere a cheltuielilor pentru apărare.

Companii precum Helsing și Swarm Biotactics au atras sume semnificative, prima fiind evaluată recent la 12 miliarde de euro, cu investiții conduse de Daniel Ek, fondatorul Spotify.

Helsing, fondată de un antreprenor din domeniul jocurilor video, un fost oficial al ministerului german al apărării și un cercetător în inteligența artificială, a început cu software pentru analiza datelor de pe câmpul de luptă.

În prezent, compania produce drone de atac pentru Ucraina, a achiziționat producătorul german de aeronave Grob și are planuri de a construi submarine autonome în Marea Britanie.

Swarm Biotactics, în schimb, dezvoltă cockroași bio-robotici echipați cu micro-rucsacuri pentru supraveghere. Într-o rundă de finanțare din iunie, compania a strâns 13 milioane de euro de la investitori din Europa, SUA și Australia.

Marea Britanie începe să atragă mai mult interes, cu companii precum Tekever și Stark planificând să înființeze unități de producție pe teritoriul său.

La viitoarea expoziție internațională de armament din Londra, tehnologia start-up-urilor va fi în prim-plan, demonstrând angajamentul Marii Britanii de a investi în securitatea proprie prin inovație.

Stark, co-fondată de fostul ofițer german Florian Seibel, a devenit rapid una dintre cele mai promițătoare companii de tehnologie de apărare din Europa, cu o evaluare de 500 milioane de euro după o rundă de 60 milioane finanțată de Thiel Capital și Sequoia Capital.

Firma produce drone de atac și a primit comenzi de la forțele armate germane pentru teste și dezvoltare.

Sectorul european de tehnologie de apărare nu se limitează la drone sau software. Companiile inovează într-o gamă largă de produse:

Wild Hornets (Ucraina) : produce drone capabile să neutralizeze echipamente inamice de la înălțimi mari. Startup-ul folosește finanțare din donații și crowdfunding, implicând civili și unități de elită în testarea și producția dronelor. Până în prezent, dronele Wild Hornets au distrus peste 1.700 de active militare rusești.

: produce drone capabile să neutralizeze echipamente inamice de la înălțimi mari. Startup-ul folosește finanțare din donații și crowdfunding, implicând civili și unități de elită în testarea și producția dronelor. Până în prezent, dronele Wild Hornets au distrus peste 1.700 de active militare rusești. Cambridge Aerospace (UK) : dezvoltă Skyhammer, un interceptor low-cost pentru drone și rachete de croazieră, cu rază de 30 km și viteza de 700 km/h. Compania a atras 136 milioane dolari în finanțare și intenționează să se extindă în producție la scară largă.

: dezvoltă Skyhammer, un interceptor low-cost pentru drone și rachete de croazieră, cu rază de 30 km și viteza de 700 km/h. Compania a atras 136 milioane dolari în finanțare și intenționează să se extindă în producție la scară largă. Arx Robotics (Germania): produce vehicule autonome terestre pentru recunoaștere sau evacuare medicală. Cu un sistem AI integrat, Mithra OS, vehiculele Arx pot fi implementate și pe flote existente, modernizând rapid capacitățile armatei.

Europa are acum trei start-up-uri de tehnologie de apărare cu evaluări de peste 1 miliard de euro: Helsing, Quantum Systems și Tekever.

Acești „unicorni” simbolizează succesul investițiilor în sector și atrag atenția fondurilor de capital de risc din întreaga lume. Evaluările lor reflectă nu doar succesul comercial, ci și importanța strategică a dezvoltării tehnologice independente în domeniul apărării.

Unul dintre principalele avantaje ale start-up-urilor europene de tehnologie de apărare este posibilitatea de a testa tehnologia în condiții reale de război.

Feedback-ul direct de pe câmpul de luptă accelerează cercetarea și dezvoltarea, reducând riscul tehnologic pentru investitori.

Această abordare practică diferențiază companiile europene de cele tradiționale din sectorul militar, care se bazează adesea pe simulări teoretice.

Tendința de creștere a investițiilor în tehnologia de apărare europeană sugerează că următorul deceniu va fi marcat de consolidarea securității continentale prin inovare tehnologică.

Experții prevăd că mai multe start-up-uri vor deveni furnizori principali pentru armatele europene, iar colaborarea transnațională va spori competitivitatea Europei în domeniul apărării.

Pe lângă fondurile tradiționale de capital de risc, unele companii, în special cele ucrainene, folosesc modele inovatoare de finanțare, bazate pe crowdfunding și donații online.

Aceasta nu doar că sprijină producția rapidă, dar implică comunitatea în mod direct, creând un sentiment de responsabilitate și apartenență la succesul tehnologiilor de apărare.

Start-up-urile de tehnologie de apărare au un dublu obiectiv: să contribuie la securitatea națională și să genereze profit sustenabil.

Investitorii și fondurile de capital de risc încep să recunoască valoarea strategică a acestor companii, ceea ce le face extrem de atractive.

În plus, evoluția rapidă a tehnologiilor autonome și a inteligenței artificiale deschide noi oportunități de inovare și extindere pe piețele internaționale.