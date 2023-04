Cum scapi de mucegaiul din baie. Nu ai nevoie de nicio soluție chimică

Mulți români s-au confruntat cu mucegaiul în casele lor pe timpul iernii, dar acesta nu dispare odată cu venirea unui anotimp mai cald. Mucegaiul se formează în camerele cu multă umiditate, precum baia din locuința ta. Sarah, o creatoare de conținut din Marea Britanie, a spus că ea a încercat toate metodele pentru a scăpa de mucegaiul din baia ei. În cele din urmă, ea a găsit trucul prin care să scape definitiv de acesta.

Sarah a mărturisit că a încercat în repetate rânduri să curețe mucegaiul din duș cu diferite soluții, dar acesta a reapărut de fiecare dată în decurs de câteva zile. În cele din urmă, ea a găsit o nouă metodă și le-a împărtășit-o și urmăritorilor ei de pe TikTok. Clipul video al creatorei de conținut a fost apreciat de 700.000 de persoane, iar unii dintre internauți au spus că vor urma sfatul lui Sarah. „Acesta este exact videoclipul pe care trebuia să-l văd. Trebuie să fac asta”, a spus unul dintre utilizatorii aplicației.

Cum să scapi de mucegaiul din duș

„Am îndepărtat toți câlții de la duș în luna aprilie a anului trecut. Am aflat că înălbitorul poate împinge mucegaiul foarte mult în spate”, a spus creatoarea de conținut. Sarah a mai adăugat că propritarii de apartamente, de cele mai multe ori, vopsesc câlții pentru a-i face să pară albi, iar mucegaiul din spatele lor nu se vor mai vedea. Femeia a mărturisit că întreg procesul a fost mult mai ușor decât ar fi crezur.

„Am vrut să vă arăt procesul de îndepărtare și refacere a dușului sau a căzii, deoarece este destul de ușor, deși durează mult. Este foarte ieftin. Am folosit instrumente pentru bijuterii și am lucrat cât de repede am putut”, a mai spus creatoarea de conținut. Urmăritorii ei au fost foarte încântați de metoda pe care Sarah le-a arătat. „Doar i-am spus soțului meu că trebuie să facem asta Mulțumesc!!”, a spus una dintre internaute, potrivit The Sun.