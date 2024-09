Cum scapă Vlad Pascu de pușcărie, deși a omorât doi tineri. O rețetă consacrată

Constanța. Vlad Pascu, șoferul judecat pentru accidentul din stațiunea 2 Mai, va fi internat la o clinică medicală pentru investigații. Avocații săi au cerut ca acesta să fie tratat într-o unitate medicală în afara sistemului penitenciar.

Avocata șoferului a solicitat că acesta să fie consultat într-o clinică din București, conform dorinșei familiei. Cererea a fost respinsă de judecători care au dispus internarea în Constanța.

Șoferl inculpat în Dosarul 2 Mai caută tot felul de variante pentru a fi scos din Penitenciarul Poarta Albă, unde este încarcerat. La un termen trecut Vlad Pascu a încercat să-și convingă judecătorii să-i acorde o măsură restrictivă mai blândă invocând necesitatea pregătirii pentru facultate. Cum cererea nu a avut succes, avocații au recurs la altceva.

Aceștia au cerut ca șoferul să fie internat într-o clinică medicală, în afara sistemului penitenciar, pentru investigații și tratament. În acest sens, Vlad Pascu a arătat că suferă de mai multe afecțiuni medicale. Instanța a soluționat cererea pozitiv, după cum a confirmat avocata acestuia. Șoferul de la 2 Mai va fi internat într-o clinică medicală din Constanța. Aceasta cu toate că familia și-ar fi dorit să fie consultat de medicii din București.

La un termen anterior, Vlad Pascu a afirmat în fața magistraților că nu mai suportă regimul din penitenciar. El solicita la acel moment să i se permită accesul la un psihiatru. De asemenea, Vlad Pascu spunea că nu are condiții să se pregătească pentru școală și afirma că timpul se scurge fără rost. Drept care cerea să fie plasat în arest la domiciliu.

„Nu pot să fac nimic nici în speța cu educația în penitenciar, până când o persoană nu e condamnată. E chiar mai greu decat în regim închis! Am încercat să aduc profesori, s-a respins acest lucru. Pentru mine e un timp care se scurge fără sens. Aș putea face lucruri benefice pentru mine dacă aș fi lăsat la domiciliu”, spunea Vlad Pascu

Șoferul inculpat mai spunea că susținerile din presă referitoare la dependența sa de droguri ar fi fost exagerate. El a confirmat că a avut „o adicție”, dar a spus că a fost mult exagerată.

„Tot ce îmi doresc este să-mi văd din nou familia, să ii iau în brațe, am avut vizite doar la geam. Să mai fiu lângă familie o lună, două, de zile până îmi ispășesc pedeapsa. Mi-o asum. În speța de sustragere sau… că m-aș apuca din nou de droguri… având în vedere presiunea mediatică… că de la 13 ani mă droghez, sunt lucruri exagerate. Am avut o adicție. E mult exagerată în presă! Nu are legătură cu situația mea reală”, a declarat Vlad Pascu.