Cum să menții în stare foarte bună mașina de tuns iarba?

Efectuarea unor lucrari de intretinere periodica, in special a motorului, va prelungi durata de viata pentru masina de tuns iarba si o va ajuta sa functioneze cat mai bine pe tot parcursul anului.

Poti sa te ocupi singur de acest lucru sau poti sa apelezi la un profesionist. Oricum ar fi, intretinerea masinii de tuns iarba este ceva ce ar trebui sa faci cel putin o data pe an. S-ar putea sa dureze cateva ore. Iata un ghid in acest sens.

Cand sa verifici masina de tuns iarba?

In primul rand, asigura-te ca ai curatat inainte zona de crengute, pietre si jucarii. De asemenea, nu folosi niciodata masina de tuns iarba pe timp de noapte.

Intretinerea masinii poate fi efectuata in orice moment al anului, dar exista doua perioade mai importante: inceputul sezonului (primavara) si sfarsitul sezonului (adica toamna).

Daca vei avea grija de masina toamna si te vei asigura ca este in buna stare, anul viitor in primavara, vei putea sa o folosesti fara probleme. In plus, astfel exista mai putine riscuri de a provoca daune la nivelul motorului.

Cum intretii masina de tuns iarba?

Foloseste lista urmatoare pentru a te asigura ca nu pierzi nimic din vedere:

schimba uleiul

adauga un stabilizator de combustibil la sistemul de alimentare sau scoate tot combustibilul din masina daca nu o vei mai folosi in urmatoarele 30 de zile

inlocuieste consumabilele deteriorate

inlocuieste si curata filtrul de aer

ascute lamelele masinii de tuns iarba

echilibreaza lamelele masinii

ai grija ca masina de tuns iarba sa fie curata

Sfaturi utile pentru intretinerea masinilor de tuns iarba

Intretinerea masinii de tuns iarba poate fi o misiune destul de minutioasa si consumatoare de timp, dar merita. Este un rau necesar. Poate ca la inceput va fi mai dificil, dar in cele din urma te vei obisnui cu tot ceea ce trebuie sa faci ca sa te asiguri ca masina ramane in conditii bune.

Iata cateva sfaturi din partea profesionistilor:

tine aproape manualul de utilizare. Ultimul lucru pe care ti-l doresti este sa faci ceva care ar putea duce la deteriorarea masinii de tuns iarba. Prin urmare, asigura-te ca intelegi cum sa o folosesti si cum sa o intretii, conform instructiunilor producatorului. Aceste instructiuni sunt livrate impreuna cu masina de tuns iarba.

deconecteaza sau scoate bujia. Aceasta trebuie inlocuita anual pentru ca masina sa porneasca usor. In plus, e bine sa o scoti pentru a impiedica pornirea masinii din greseala.

la finalul sezonului, scoate tot combustibilul din masina de tuns iarba. Pentru asta, poti sa tunzi gazonul pana cand rezervorul se goleste sau pur si simplu poti sa scoti combustibilul ramas in interior. Daca din toamna pana in primavara, in rezervor ramane combustibil, acesta poate impiedica masina sa porneasca in acel moment.

curata masina. Ca sa te asiguri ca ramane performanta, curata iarba si orice alte resturi care se prind in sasiu.

inlocuieste sau completeaza uleiul (pentru asta, verifica manualul cu instructiuni)

curata sau inlocuieste filtrul de aer

ascute si echilibreaza lamele. Chiar daca gazonul este neted, in timp, lamele se vor uza. Dar, acestea se pot ascuti.

Respecta aceste sfaturi si vei putea prelungi durata de viata a masinii tale de tuns iarba.