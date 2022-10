Cum să faci oțet acasă. Rețetele recomandate de bucătari

Deși este ușor să mergi la magazin și să cumperi o sticlă de oțet, specialiștii recomandă să încerci rețeta de oțet de uz general la tine acasă. După ce o înveți, poți încerca să faci oțet de vin, oțet de cidru, oțet de orez sau – dacă ești dispus să aștepți cel puțin 12 ani – oțet balsamic.

Ai nevoie doar de câteva ingrediente, printre care 4 kg de mere 4 l apă 200 g zahăr 250 g miere de albine.

Cum să faci oțet în casă

Specialiștii îți recomandăp să alegi cele mai coapte mere. Spală-le bine și taie-le în sferturi, cu tot cu coajă și cotor. Trece-le printr-un robot de bucătărie sau răzătoare, apoi pune-le într-o oală sau un vas de sticlă. Adaugă zahărul și apa și amestecă bine cu o lingură de lemn. Acoperă oala cu un prosop și apoi cu un capac și lasă totul să fermenteze timp de 14 zile la temperatura camerei. În fiecare zi trebuie să amesteci merele din oală ca să fermenteze bine. După două săptămâni, se trece toată compoziția printr-o sită, apoi încă o dată printr-un tifon.

Pune 50 g de miere la fiecare litru de suc. Pune mierea și amestecă bine până se dizolvă. Acoperă din nou oala cu prosop și las-o la temperatura camerei aproximativ două luni. În acest timp nu trebuie să amesteci deloc în lichid. Nu închide oala ermetic, pentru că trebuie să pătrundă puțin aer la oțet, astfel încât să fermenteze. Peste 40-60 de zile vei observa o ciupercă. A mai rămas doar să scurgi oțetul în borcane și să lași la limpezit câteva zile până la o săptămână. Este indicat să cureți oala foarte bine pentru a nu întâmpina probleme.

A venit momentul să torni oțetul în sticle sau alte borcane curate, care vor trebui închise cu capac, dar nu ermetic. Specialiștii îți recomandă să bei oțetul la temperatura camerei, nu încălzit sau rece.

Informații despre oțet

Oțetul se folosește pentru aromatizarea alimentelor și conservarea sau murarea produselor din carne, a peștelui, a fructelor și a legumelor. Cu ajutorul lui se fac produsele marinate, fiind un excelent condiment.

Nutriționiștii au declarat că are doar 9 calorii per lingură și te ajută la slăbit. Chiar dacă el are o mulțime de beneficii pentru sănătate, există riscul să îți distrugă smalțul dinților.

Cele mai cumpărate tipuri de oțet din supermarketuri sunt: oțet alb distilat, oțet din vin, atât roșu, cât și alb, oțet balsamic, oțet de cidru, oțet de orez, potrivit Libertatea.