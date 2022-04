Cum să alegi caietele pentru școală. Aceste aspecte sunt foarte importante. Părinții trebuie să știe asta

Caietele fac parte din viața elevilor și a studenților o perioadă bună de timp. Aceștia trebuie să își noteze informațiile profesorilor încă din clasa 1. Părinții sunt sfătuiți să aleagă cu atenție caietele de pe care micuții vor studia.

Tinerii primesc de la școală o listă de rechizite, iar părinții fac eforturi mari pentru a le cumpăra tot ce au nevoie. Sunt necesare creioanele, stilourile, gumele de șters sau blocurile de desen, dar și alte ustensile mai puțin cunoscute. Există și mai multe tipuri de caiet: dictando, de matematică, cu foi veline, de arte vizuale sau practice.

Înainte de a alege caiete pentru copiii tăi trebuie să iei în considerare aceste aspecte:

Dimensiune

Copiii mici au nevoie de caiete mai mici. Elevii din clasele primare nu primesc foarte multe informații. Dimensiunile europene se regăsesc în categoriile A, B și C, cu variante de la A0 la A10 (similar și pentru B și C). Dimensiunea A0 este cea mai mare, are 1 metru pătrat.

Acestea se clasifică în:

– Caiet A5

– Caiet A4 (studențesc)

Numărul de pagini

Studenții au nevoie de un caiet cu mai multe pagini. Cu toate astea, fiecare profesor decide câtă materie va preda, iar acest lucru joacă un rol important în alegerea caietului. Există:

– Caiete cu 80 de file

– Caiete 100 de file

– Caiete cu 250 de file

Liniere

– Caiete dictando

– Caiete de matematică

– Caiete tip 1

– Caiete tip 2

– Caiete cu foi veline

– Caiete pentru biologie și geografie

– Caiete pentru muzică

Coperți

Elevii sunt atrași de coperțile coloratele sau cele pe care sunt printați eroii lor preferați. Notițele din caiete trebuie păstrate în coperți rezistente. Este indicat să iei în calcul tipurile acestea înainte să mergi la cumpărături:

– Caiete cu coperți din carton

– Caiete cu coperți din plastic

Trebuie să iei în calcul și modul lor de prindere. Caietele pentru clasele 1- 4 sunt capsate, iar cele pentru liceu și facultate sunt cusute sau legate cu spirale. Acestea se împart în 3 categorii.

– Caiete capsate

– Caiete cusute

– Caiete cu spirală

– Caiete mecanice, potrivit gsp.