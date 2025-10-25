Cum să aerisești corect caloriferele și să eviți pierderile de căldură. Greșeala care te poate costa scump

Aerisirea caloriferelor este esențială pentru funcționarea corectă a sistemului de încălzire. Aerul acumulat în instalație împiedică circulația uniformă a apei calde și poate provoca zone reci în locuință, zgomote și consum mai mare de energie. Marius Apetri, un tehnician instalator din Cluj, a explicat pentru EVZ ce pași implică acest proces. Potrivit acestuia, spălarea instalației de încălzire este la fel de importantă pentru bună funcționare a întregului sistem.

Pe măsură ce apa circulă prin calorifere, pot apărea bule de aer care reduc eficiența transferului termic. Dacă acestea nu sunt eliminate, unele calorifere vor rămâne reci în partea superioară, iar altele pot produce un zgomot deranjant. În astfel de situații, mulți proprietari sunt tentați să ridice temperatura și să lase centrala pornită mai mult timp, ceea ce duce la un consum mai ridicat.

Aerisirea corectă asigură o distribuție uniformă a căldurii și previne pierderile inutile de energie, atrage atenția Marius Apetrei. Procedura începe întotdeauna cu cel mai apropiat calorifer de centrală și continuă până la cel mai îndepărtat.

„La un apartament, procedura începe cu cel mai apropiat calorifer de centrală și continuă până la ultimul. Dacă nu sunt aerisite caloriferele, nu se face fluxul apei în mod corect și, implicit, nu se realizează transferul termic”, spune el.

Robinetul de tur se închide, iar aerisitorul se deschide lent cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe. Sub aerisitor se poziționează un recipient pentru colectarea apei care va fi evacuată, prevenind astfel scurgerile accidentale pe pardoseală. Robinetul de retur rămâne deschis pentru a permite presiunii apei să împingă aerul către partea superioară, unde acesta este eliminat.

Când începe să curgă constant apă din aerisitor, procesul s-a încheiat. Aerisitorul se închide, robinetul de tur se redeschide, iar caloriferul este gata pentru funcționarea normală.

În locuințele cu centrală termică proprie, după aerisirea caloriferelor, este necesară verificarea și refacerea presiunii din instalație. Aceasta asigură un flux constant de apă caldă și distribuția uniformă a căldurii către toate caloriferele.

Pentru a se asigura că sistemul de încălzire funcționează corect, proprietarii trebuie să aerisească caloriferele cel puțin o dată pe an, înainte de sezonul rece, să verifice periodic presiunea din instalație și să completeze cu apă dacă este necesar. Dacă problemele persistă, este recomandată intervenția unui specialist pentru a preveni defecțiunile majore și pierderile de căldură.

Pe lângă aerisirea caloriferelor, spălarea instalației de încălzire este esențială pentru buna funcționare a sistemului. Aceasta se face la intervale de șase-opt ani și are rolul de a preveni coroziunea conductelor și acumularea depunerilor care pot reduce eficiența sistemului.

„Spălarea instalațiilor este la fel de importantă. Se face, în funcție de sistem, între șase și opt ani. Această procedură se realizează pentru a evita coroziunea instalației și pentru a împiedica formarea de bacterii la temperaturi scăzute, mai ales că acum centralele în condensare funcționează cu temperaturi mult mai scăzute decât cele clasice, iar bacteriile se pot forma mai des în instalații”, a mai spus Marius Apetri.