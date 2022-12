Cum s-a schimbat viața Oanei Mizil după despărțirea de Marian Vanghelie. „S-a încheiat!”

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au despărțit în această toamnă, după 11 ani de relație, iar aceasta încearcă să își petreacă timpul cu oamenii importanți din viața ei. La scurt timp după separare, ea a explicat de ce i-a spus adio politicianului.

„Un capitol din cartea vieții mele s-a încheiat! A fost frumos, a fost o experiență, a fost și dureros, a fost o binecuvântare! Domnul să ne lumineze calea!”, a fost mesajul postat de Oana Mizil, în luna noiembrie.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu Marian Vanghelie , Oana Mizil își petrece timpul cu fiica ei. Bruneta a fost surprinsă alături de șoferul său și fetița ei. Aceasta a ajuns cu mașina în fața unui imobil din București și era toată numai un zâmbet.

Oana Mizil era îmbrăcată într-un compleu elegant deux pieces de culoare maro, din lână, și o haină de blană spectaculoasă.

Oana Mizil si Marian Vanghelie fac sărbătorile împreună

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Oana Mizil și Marian Vanghelie își vor petrece sărbătorile împreună de dragul fiicei lor. Fosta parteneră a politicianului a recunoscut că fetița ei își iubește tatăl și că acesta va fi prezent de Crăciun.

„Normal, facem în familie, iar familia înseamnă mamă, tată, noi toți! Maria îl iubește foarte mult și asta își dorește! Nu trebuie neapărat să vină cu cadouri, important e să vină cu multă iubire!

Eu sunt o persoană foarte optimistă ă, foarte veselă, o persoană puternică! Or ice este greu este venit de la Dumnezeu, în destinul nostru și depășim. A fost un an frumos, viașa noastră este frumoasă!Viața a noastră trebuie să continue, cu bune și cu rele, și să le luăm ca atare, cu multă răbdare, cu multă credință, cu multă speranță. O am pe cea mică car e este lumina ochilor mei. Ea îmi dă f oarte multă bucurie în viață și să sperăm să intrăm într-un an bun!”, a mai spus Oana Mizil pentru Wowbiz.