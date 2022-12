Cum s-a schimbat viața lui „Mitică” de la Vacanța Mare. Cu greu îl mai recunoști

În Vacanța Mare au jucat mulți actori talentați, printre care și Emilian Rădinoiu. El s-a făcut remarcat cu rolul lui „Mitică”, iar publicul l-a ținut minte ca omul cu căciulă tradițională neagră și haine în aceeași culoare.

Emilian Rădinoiu s-a retras din mulți ani din lumina reflectoarelor, renunțând complet la lumea publică. Acum, actorul este căsătorit, are 62 de ani și trăiește în Craiova, alături de familia lui. Între timp, Emilian Rădinoiu a făcut și un băiat. Mihail Rădinoiu l-a făcut bunic pe celebrul actor, după ce a devenit tată.

Serialul Vacanța Mare era extrem de cunoscut în perioada 2001-2002, când a strâns un public de 2.2 milioane de oameni. Din distribuția serialului fac parte și alți actori celebri, printre care Mugur Mihăescu, Radu Pietreanu, Florin Petrecu sau Mirela Stoain. Mugur Mihăescu și-a păstrat celebritatea, dar ceilalți colegi au ales altă meserie.

Și Mirela Stoian, actrița care a interpretat personajul „Lila” a fost în centrul atenției în 2001, dar a ales să renunțe la celebritate, potrivit Spynews.

Ce mai face „Costel” din „Vacanța Mare”

Radu Pietreanu a înființat în 1988 grupul Vacanța Mare alături de Mugur Mihăescu și Dan Sava. Acesta a reușit să își mențină faima și să nu renunțe la scenă. Mai mult, fanii trebuie să scoată sume uriașe din buzunar pentru a vedea un spectacol cu el.

„Costel” din „Vacanța Mare” cere între 1.000 și 1.500 de euro pentru un spectacol, dar tariful poate scădea și sub 1.000 de euro. Actorul, în vârstă de 58 de ani, merge oriunde prin ţară dacă este solicitat.

Cu toate astea, el s-a îmbolnăvit de cancer și a fost nevoit să urmeze o mulțime de tratamente pentru a scăpa de această boală. „M-am dus la tratamente, m-am făcut bine. Aflasem de boală în vară. Prin octombrie m-am făcut bine. Am pus mâna pe chitară după trei săptămâni, deși am zis că nu mă mai interesează scena. Mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă. Încet, încet, mi-am revenit, am reînceput turneele. De fapt, asta mă ține în viață, energia pe care am dezvoltat-o de-a lungul vieții.

Liniștea aia pe care am simțit-o atunci, imediat după ce am realizat cu ce boală mă lupt, nu e bună. Liniștea aia arată că ai ieșit din scenă, ai ieșit din rol, ai ieșit din viață. Trebuie să faci ceva”, a povestit Radu Pietreanu.