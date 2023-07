Cum s-a schimbat viața fostului soț al Israelei Vodovoz. A ajuns să caute prin gunoaie

Căsnicia dintre Liviu Arteni și Israela Vodovoz a fost extrem de controversată din cauza diferenței de vârstă. El a fost dat dispărut după moartea soției sale, iar apropiații au transmis că a fugit în străinătate, deși moștenise 4 terenuri după moartea balerinei.

Maria Lazăr, o apropiată a lui Liviu Arteni, a povestit că văduvul Israelei Vodovoz se află în altă țară și că a ajuns să cerșească și să caute prin pubele, chiar dacă regretata balerină i-a lăsat o sumă mare de bani.

„Acum un an am vorbit cu el ultima dată și după aceea, gata. Am văzut o filmare, a pus-o cineva, un român din Valencia, că era cu barbă, era pe o bancă. Asta s-a întâmplat anul trecut, în primăvară”, a mărturisit aceasta. „Distrus, distrus, distrus. Am mai văzut încă o filmare în Germania sau Franța, era la cerșit, căuta în pubele”, a mai adăugat ea.

Apropiata lui Liviu Arteni a mai spus că acesta a iubit-o cu adevărat pe Israela Vodovoz. „Eu pe Liviu îl cunoșteam încă de tânăr, de copil. După ce s-a căsătorit cu Israela, ne-am mai întâlnit de câteva ori, mi-a prezentat-o pe Israela că e soția lui. Apoi, într-un timp am pierdut legătura, după aceea iar el a apelat. Adevărul este că el a iubit-o pe Israela și cât a stat la familia mea în Spania, 3 săptămâni, eu vorbeam cu el”, a declarat femeia pentru Spynews.

Israela Vodovoz și Liviu Arteni, căsnicie dificilă

Israela Vodovoz a fost găsită moartă în 2018, în propria locuință, acolo unde locuia singură după despărțirea de Liviu Arteni. Fostul soț al acesteia a recunoscut că au avut o căsnicie dificilă și că balerina era deranjată de dependența lui de alcool.

„Am văzut întâmplător că a murit. Nu mai eram eu, am sunat pe toată lumea. Sunt omul care bat la ușa cuiva și, dacă nu mi se deschide, nu mai bat. Așa a fost și cu ea. Au fost violențe, după am plecat și am luat autocarul.

A preferat să se izoleze. Vorbeam cu ea, apoi imi închideam telefonul și nu mai comunicam. Sper să nu-i fi făcut rău. Între noi erau doar dialoguri tari, îmi reproșa lucruri legate de alcool. Nu eram cu ea pentru bani, lumea nu mă cunoștea. În ultimii doi ani începuse să fie agitată relația noastră”, a recunoscut acesta la momentul respectiv.