Cum s-a schimbat viața „celui mai frumos copil din lume.” Puțini îl mai recunosc

Thylane, fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau (55 de ani), a fost supranumită „cel mai frumos copil din lume” la vârsta de 10 ani. Ea urmează să împlinească 22. În prezent, aceasta este un model cunoscut în toate țările.

Thylane Blondeau a lucrat în ultimii ani cu mai multe case de modă celebre, iar recent a participat la Săptămâna Modei de la Milano. La doar 21 de ani, ea are peste 6.5 milioane de urmăritori pe Instagram. Aceasata este implicată în afaceri și are o firmă de haine. În 2015, Thylane Blondeau a jucat în filmul „Belle & Sebastian: The Adventure Continues.”

Thylane este fiica lui Patrick Blondeau, fost fundaș dreapta cu două meciuri jucate la echipa națională a Franței. Acesta are peste 200 de meciuri în Ligue 1 și șase apariții în Premier League, potrivit Corriere dello Sport.

S-a confruntat cu mari probleme de sănătate

Modelul francez s-a confruntat și cu mari probleme de sănătate. Chiar dacă s-a operat, Thylane nu a scăpat de dureri și boala s-a agravat.

„Anul trecut am fost operată de urgență după ce un chist ovarian mi-a explodat în stomac. După 3 luni de la operație am început să am dureri iar și am crezut că este de la intervenție. Anul acesta am fost consultată de trei ginecologi, am vizitat patru centre de radiologie din Paris și toți mi-au zis același lucru: Nu-ți face griji. Nu ai nimic. Totul este doar în capul tău. Acum patru zile, am ajuns iar la urgențe pentru că mă durea burta îngrozitor. Mi s-a spus că totul e în regulă și să revin la control peste 2 – 3 luni”, a scris modelul. „Azi sunt în sfârșit bine! Sunt fericită că nu am renunțat. Mi-au salvat viața! Le mulțumesc medicilor care au avut grijă de mine și care m-au ajutat să trec peste această problemă. Din experiența asta am învățat că atunci când corpul te doare trebuie să vezi cât mai mulți medici, ca să primești un diagnostic corect și să te vindeci. Chiar și cea mai mică durere poate să ascundă o problemă importantă”, a spus ea.