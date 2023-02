Andreea Bălan are aceeași greutate ca acum 20 de ani. Care este secretul artistei

Andreea Bălan are o siluetă de invidiat și a reușit în ultimii 20 de ani să se mențină la aceași greutate. Spune că nu are o dietă anume, că nu își refuză nicio plăcere, dar că reușește să compenseze prin sport și disciplină.

Nu a renunțat la dulciuri

Andreea Bălan are 38 de ani, doi copii și o carieră de succes. Fanii au întrebat-o de multe ori cum reușește să se mențină din formă. Unii chiar i-au spus că este prea slabă și ar trebui să se mai îngrașe. Artista susține că nu ține o dietă strictă și că nici nu a renunțat la dulciuri.

„Mi-ați scris să mă mai îngraș. Iată că v-am ascultat. Biscuiții cu gem sunt nelipsiți de la miezul nopții. Niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa îmi mențin silueta, cu prăjituri, ciocolată și cu multă apă, mult sport (o oră zilnic), mult dans (de trei ori pe săptămână), masaj (de trei ori pe săptămână) și alte activități cu efort intens. Nu-mi refuz nicio plăcere, dar știu să compensez”, a scris Andreea Bălan, pe Instagram.

Multă disciplină

Concurenta de la America Express are aceeași greutate pe care o avea la 18 ani. A observat însă că prăjelile și dulciurile în exces îi fac rău. Nu a renunțat la ele, dar spune că le consumă cu moderație.

.„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină. Trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală, și chiar dacă ai chef sau nu ai, trebuie să faci sport. Pentru mine asta contează foarte mult, deoarece fac acele acrobații la concerte și dacă nu fac sport o perioadă ne coordonăm mai greu”, a mai spus Andreea Bălan, potrivit cancan.ro.