Cum puteți să aveți un ten perfect. O actriță româncă oferă ponturi utile

Ramona Bădescu apelează la câteva trucuri pentru a arăta ca la 20 de ani, chiar dacă gurile rele spun că este „clientă fidelă” la operațiile estetice.

Cu toate acestea, actrița a recunoscut că apelează doar o dată pe an la medicul estetician deoarece trebuie să-și păstreze trăsăturile naturale ale feței, mai ales în meseria sa. Ramona Bădescu a declarat că își injectează botox pentru a estompa ridurile de pe frunte.

În restul timpului, Bădescu apelează doar la tratamente din ingrediente naturale, precizând că-și face singură măștile de față.

Ramona Bădescu a găsit secretul tinereții. Fanii sunt vrăjiți de aparițiile actriței în spațiul public

„Eu sunt adepta tratamentelor naturale. Îmi prepar singură măști cu miere, cu bicarbonat și doar de ceva timp am început să apelez la botox. Deci nu exagerez, ci intervin cu măsură. Vreau să-mi păstrez expresia feței, să-mi păstrez mobilitatea naturală. O actriță trebuie să fie expresivă! Iar ridurile pe care le am mi le iubesc… Iar acum, mai am un motiv important pentru care să mă îngrijesc”, a spus Ramona Bădescu.

Actrița a devenit mamă la 51 de ani, iar de ceva timp a realizat că este greu să ai grijă de copil, dar „tare frumos.”

„Pentru mine totul a fost solicitant. M-am trezit la vârsta asta cu un copil, a trebuit să citesc tot, am învăţat de la 0. I-am pregătit eu tot, inclusiv mâncarea. L-am alăptat timp de 2 luni şi jumătate. Are şi două bone, dar mama e tot mamă. Trebuie să fiu mereu acolo, să fiu prezentă (…)”, a mai spus actrița.

De asemenea, Ramona Bădescu a mai declarat că trăiește într-o tensiune maximă de când a apărut pe lume fiul ei, Ignazio.

„Am grijă de un suflet care nu ştie să se apere, nu ştie ce e pericolul, ce înseamnă să cazi, să te loveşti! Trăiesc într-o tensiune continuă. Mă trezesc şi noaptea să îl verific să văd dacă respiră. Nu mai am timp să îmi dau seama dacă sunt sau nu obosită. Are 16 kilograme, am slăbit 4 kilograme de când stau cu el aici, în ţară. Urc scările cu el, vrea mereu în braţe”, a declarat actrița Ramona Bădescu, potrivit dcmedical.ro.