VIDEO/ Ramona Bădescu se reîntoarce la marea ei dragoste după o pauză de 3 ani. „Deja filmez pentru un film în România”

După aproape trei ani de pauză, Ramona Bădescu este pregătită să se reîntoarcă pe platourile de filmare. Nu în Italia așa cum ne-am fi imaginat, acolo locuiește de mai bine de 30 de ani și unde și-a construit o carieră, ci chiar pe meleagurile natale. Actrița face parte din distribuția filmului „Egregora: Comoara pierdută”, o trilogie despre care scenaristul spune că va transporta publicul în vremuri demult apuse.

„Până acum m-am dedicat în exclusivitate lui Ignazio. Sunt doi ani de viața lui și un an când a fost în burtă, așa că sunt trei ani de când i-am cântat lui, i-am dansat lui, am stat numai lângă el. Dar acum m-am reîntors la muncă. Am ceva proiecte. Deja filmez pentru un film. La Bușteni. Scris și regizat de Andrei Chiriac. Un film extraordinar”, a povestit Ramona Bădescu pentru EVZ.

Interpretează un personaj diabolic

Ca o supriză pentru toți cei care o cunosc pe Ramona și i-au urmărit cariera, de această dată, Bădescu va juca rolul unei contese diabolice. „Sunt fată rea în film. Foarte rea. Pot să fiu și foarte rea, dar tot cu zâmbetul pe buze. Dacă botoxul îmi permite, mai ridic și sprânceana stângă să par și mai rea”, ne-a mai povestit amuzată Ramona despre noul ei proiect.

