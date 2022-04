Cum ne-ar putea ajuta o creastă de gheață din Groenlanda să găsim viață extraterestră în oceanele de pe Europa lui Jupiter

Mai multe oceane s-ar putea ascunde sub suprafața înghețată a lunii Europa, luna lui Jupiter, ceea ce duce la speranța că acestea ar putea găzdui viață extraterestră, așa cum se întâmplă în seria Odiseea spațială a lui Arthur C. Clarke. Într-un studiu publicat în Nature Communications, cercetătorii sugerează că aceste mări s-ar putea ascunde mai aproape de suprafața Europei decât se credea până acum, ceea ce ar facilita misiunile de descoperire a unor potențiale semne de viață acolo.

Descoperirea de pe Europa lui Jupiter

Datele colectate de navele spațiale Voyager și Galileo au sugerat că un ocean de apă s-ar putea ascunde sub un înveliș de gheață cu o grosime de aproximativ 20 până la 30 de kilometri. Cu toate acestea, rămân multe incertitudini cu privire la această crustă înghețată, cum ar fi grosimea sa reală.

Oamenii de știință au investigat cea mai comună caracteristică de suprafață de pe Europa – perechi aproape simetrice de creste, fiecare flancând o depresiune de mică adâncime, pe care cercetările anterioare le-au găsit pe întreaga lună înghețată. Aceste trăsături pot atinge sute de kilometri lungime. Ei au descoperit o creastă dublă similară, cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o înălțime de 2,1 metri, pe stratul de gheață din nord-vestul Groenlandei, cu aceeași geometrie ca și cele observate pe luna joviană.

„Oamenii de știință studiază dorsalele duble de pe Europa de mai bine de 20 de ani, dar aceasta a fost prima dată când am reușit să vedem cum se întâmplă ceva similar pe Pământ și să observăm efectiv procesele subterane care au dus la formarea dorsalelor”, a declarat pentru Inverse autorul principal al studiului, Riley Culberg, geofizician la Universitatea Stanford.

Creastă dublă de gheață în Groenlanda

Această lucrare „este cu adevărat un exemplu al valorii echipelor multidisciplinare în știință”, notează Culberg. „Unul dintre colegii mei, care este un cercetător planetar, făcea o prezentare despre marile întrebări deschise în știința Europei și a arătat o imagine a acestor creste duble de la suprafață. M-a frapat faptul că observasem o trăsătură cu aspect similar în propriile mele date de pe Pământ, în timp ce lucram la un proiect total diferit legat de impactul schimbărilor climatice asupra stratului de gheață din Groenlanda”.

Analizând împreună datele din Groenlanda, au descoperit că „odată ce am luat în considerare diferența de gravitație dintre Pământ și Europa, aceste caracteristici aveau forme foarte asemănătoare”, spune Culberg. „Și, din fericire, pe Pământ aveam deja toate datele de care aveam nevoie pentru a studia acum procesele care au format această creastă dublă în Groenlanda”.

După ce au examinat datele obținute prin satelit și prin radarul de penetrare a gheții cu privire la creasta dublă din Groenlanda, cercetătorii au sugerat că aceasta s-a format printr-o succesiune de recongelare, presurizare și fracturare a unui buzunar de apă de mică adâncime din interiorul stratului de gheață. Ei au remarcat că, dacă un fenomen similar a format crestele duble de pe Europa, acest lucru ar putea sugera că în învelișul de gheață al lunii există apă lichidă de mică adâncime.

„Dacă mecanismul de formare a crestelor duble pe care l-am observat în Groenlanda se transpune și pe Europa, sugerează că buzunarele de apă de mică adâncime trebuie să fi fost, sau poate că încă sunt, extrem de frecvente în cochilia de gheață”, spune Culberg. „Crestele duble sunt de departe cea mai comună suprafață pe care o observăm în imaginile din Europa, așa că apa de mică adâncime ar trebui să fie într-adevăr peste tot în cochilia de gheață”.

La ce se referă cercetătorii când fac referire la apă de mică adâncime? „În Groenlanda, punga de apă pe care am studiat-o era la mai puțin de 30 de metri sub suprafața gheții”, spune Culberg. „Având în vedere condițiile foarte diferite din cochilia de gheață a Europei, credem că orice potențiale pungi de apă ar fi mult mai mari și mai adânci decât cele pe care le observăm pe Pământ și, mai probabil, ar fi situate la o adâncime cuprinsă între unu și cinci kilometri sub suprafața cochiliei de gheață”.

Progrese în căutarea de viață extraterestră

Existența potențială a unor pungi de apă de mică adâncime pe Europa este interesantă din două motive. În primul rând, orice posibil schimb de substanțe chimice între acest ocean și suprafața cochiliei de gheață ar putea fi important pentru viață, spune Culberg.

„În al doilea rând, aceste buzunare de apă ar putea păstra dovezi de viață în oceanul mai adânc din care provine inițial apa sau, eventual, ar putea forma medii locuibile mai mici, relativ aproape de suprafața de gheață”, adaugă el. „Dacă este așa, ar fi mult mai ușor pentru orice viitoare misiune spațială să preleveze probe din astfel de buzunare de apă de mică adâncime, decât să încerce să acceseze oceanul subteran prin intermediul a potențialilor 20-30 de kilometri de gheață”.

Descoperirea „că apa lichidă este și a fost o caracteristică omniprezentă în cochilia de gheață a Europei este foarte interesantă”, spune pentru Inverse Krista Soderlund, cercetător planetar la Universitatea Texas din Austin, care nu a participat la această cercetare. „Acest lucru are implicații nu numai pentru habitabilitatea satelitului, ci și pentru a explica de ce suprafața sa arată așa cum arată”. Apa de mică adâncime ar putea ajuta, de asemenea, să explice posibilele pene observate pe Europa, adaugă Soderlund, citat de The Independent.