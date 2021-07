Fenomene extreme în județul Gorj, unde grindina a distrus recoltele agricole ale fermierilor. Parbrizele mașinilor au fost sparte, iar străzile au fost acoperite de cantități mari de gheață. Judeţul Gorj s-a aflat și se află, în continuare, sub cod portocaliu de ploi, grindină şi vijelii.

Recoltele agricultorilor au fost distruse

În comuna Stănești, recoltele fermierilor au fost distruse. Pagubele înregistrate au fost imense, iar, potrivit edilului comunei, până în prezent nu s-au mai manifestat condiții de grindină de astfel de dimensiuni.

„În fața lui Dumnezeu nu avem ce să facem. Culturile agricole au fost afectate. Localnicii au pagube importante. Am discutat în această dimineață cu unul dintre ei, care are cultivate câteva hectare cu porumb, soia și mazăre, care sunt pământ. Grindina a fost foarte mare. Nu am văzut până acum «piatră» așa de mare. La noi este o mare problemă din punct de vedere agricol și din punct de vedere al altor pagube suferite de cetățeni“, a precizat primarul Mitrea Dănuț Petrișor.

Grindina a făcut ravagii în județul Gorj

Potrivit localnicilor din comuna Plopşoru, bucățile mari de gheață au spart parbrizele autoturismelor, dar și țiglele de pe casă.