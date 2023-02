Cum este Kamara în realitate. O fostă concurentă de la Survivor România a spus adevărul: El deja o duce în extreme

Maria Lungu (28 de ani), fostă concurentă la „Survivor România” 2023, s-a făcut remarcată prin conflictele pe care le-a avut cu Kamara. După ce a ieșit din competiție, aceasta a recunoscut că nu l-a putut ierta pe artist și că este un dezastru emoțional.

„Kamara este un dezastru emoțional, aș zice eu, un haos emoțional, mai bine spus, pentru că omul nu își poate controla emoțiile, acțiunile. În momentul când este foarte agitat nu mai știe de el. La Survivor efectiv visezi mâncare, de dimineața până seara. Plus că atunci când dormi și te trezești cu vânătăi pe corp de la scândurile de acolo, când plouă și dormi în baltă și este frig ți se schimbă toată starea. Sunt niște situații în care ești pus și poate să iasă dracii din tine fără să vrei. În acea competiție nu ai putea fi fals. Este genul de emisiune care cât de mult ai încerca tu să falsezi o să iasă la un moment dat adevărata ta față. Nu mai am ce să spun nimic despre Kamara, pentru că nu sunt în postură să vorbesc despre el, atât timp cât am fost și eu foarte vocală la rândul meu, numai că el deja o duce în extreme.”, a declarat Maria Lungu pentru Click.

De ce a fost eliminată de la Survivor România

Maria Lungu a mai spus că regretă că a fost eliminată din competiție și că nu a putut arăta tot ce poate. Fosta concurentă de la Survivor România a recunoscut că are un caracter vulcanic care poate deranja.

„Experiența Survivor a fost una dintre cele mai senzaționale experiențe pe care le-am avut vreodată în viața mea. Efectiv din prima secundă de când am călcat în Dominicană simțeam tot felul de senzații ciudate pe care nu le-am mai simțit vreodată în viața mea.

Eu sunt o persoană care fuge de necunoscut, dar când am ajuns acolo, mi-am spus, „ gata, Maria, pune punct la toate limitele pe care le ai pentru că a venit momentul să strălucești”, și din punctul meu de vedere chiar am strălucit.

Îmi pare rău că nu mi s-a oferit ocazia să mai rămân acolo pentru că dacă nu eram la eliminare eram și acum în concurs. Consider că aveam multe de arătat și consider că colegii mei și-au făcut impresii pripite despre mine necunoscându-mă cu adevărat. Nu foarte mulți oameni acceptă adevărul și nu foarte mulți oameni acceptă să le spui în față anumite lucruri care sunt și negative”, a mai spus aceasta.