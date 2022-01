Cum devine AUR un partid minor, ignorând legile Istoriei

Un succes care trebuie pus în proporție de 99 la sută în dreptul lui George Simion, un activist devenit politician, ce aplică tehnici de comunicare tip guerilla, specifice ONG-urilor de mediu. Și are succes, așa cum vedem că se minunează toți. Inițial am fost de părere că liderul AUR, George Simion, are multe momente în care mai întâi vorbește și apoi gândește.

M-am dus să văd care au fost ecourile internaționale. Scrie Times of Israel, un cotidian israelian de limbă engleză: “Un partid politic de dreapta a făcut furori în România pentru că a numit un curs despre Holocaust, care a fost recent adăugat în licee, drept „temă minoră”. Alături de el au marcat momentul majoritatea publicațiilor internaționale, ambasadorul Israelului la București a luat poziție, iar Institutul Elie Wiesel a reacționat extrem de dur. Premisele unui scandal internațional erau clare.

M-am dus la sursă, adică la comunicatul AUR și vă invit să-l citim împreună: „Alianţa pentru Unirea Românilor atrage atenţia asupra faptului că, în ultimii ani, se constată o acţiune sistematică de subminare a calităţii învăţământului din România prin ridicarea la rangul de „materii” a unor teme minore sau care pot face obiectul unor simple lecţii în cadrul materiilor existente (ex. educaţie sexuală, istoria Holocaustului, etc.), în paralel cu reducerea importanţei acordate materiilor fundamentale pentru formarea noilor generaţii: ştiinţele exacte, Limba şi literatura română, Istoria naţională.

Experimentele ideologice asupra copiilor din România trebuie să înceteze! Adevărata educaţie este educaţia clasică, cea care formează cetăţeni conştienţi de drepturile şi responsabilităţile lor, de cultura, istoria şi originile lor”, se arată în comunicatul partidului AUR.

Acest comunicat al AUR este un exemplu perfect despre cum poate un cuvânt să dărâme o bază politică ce se anunța a fi periculoasă pentru clasa politică autohtonă. Care a intuit momentul și a contraatacat cu toate forțele. Plângeri penale, declarații sforăitoare, tot tacâmul…

Citind comunicatul, ce-ți sare în primul rând în ochi? Faptul că nu este un comunicat care atacă includerea în curricula de liceu a studierii Holocaustului, ci lovește în maniera progresistă în care este concepută educația în școlile din România.

Nu este o poziție asumat antisemită, ci una conservatoare, opusă neomarxismului care se insinuează în educația celor mai tineri viitori votanți. Dacă era un partid antisemit, dădea cu toate forțele în studierea Istoriei Holocaustului. Așa a băgat un exemplu total aiurea, într-o paranteză nefolositoare textului.

Dacă lipsea paranteza: (ex. educație sexuală, istoria Holocaustului, etc.), nu băga nimeni acest comunicat în seamă. Dar, întotdeauna Diavolul se ascunde în detalii. Iar aici a fost mai tare decât binecuvântarea preoților care însoțesc permanent AUR.

Cel care a redactat comunicatul merită decorat de Neomarxiști & Co. A fost atât de nătâng, de nici nu mai ai ce explica după aceste rânduri.

Însă reacția AUR nu a ajutat deloc. George Simion și cei care-l sfătuiesc trebuie să înțeleagă un lucru important: Istoria Holocaustului NU este o temă minoră! Din nici o perspectivă istorică, internațională sau românească, NU este o temă lipsită de importanță, neînsemnată, secundară, așa cum definește DEX termenul de minor. Este o pată neagră în istoria umanității, în istoria României și avem datoria să nu lăsăm pe nimeni să treacă cu vederea ce s-a întâmplat.

Sunt unul dintre cei care au vizitat muzeul de la Yad Vashem, dedicat ororilor Holocaustului. Nu poți trece pe acolo și să nu înțelegi ce înseamnă cruzimea umană devenită politică de stat. Nu poți trece pe acolo, văzând fotografiile din România și mărturiile unora din cei care au scăpat cu viață și să consideri că Istoria Holocaustului este o temă minoră. Nu poți accepta că moartea a 380.000 – 400.000 de evrei a fost doar o paranteză a Istoriei.

Este o temă majoră, în care se poate vorbi despre importanța democrației, ca societate și a compasiunii, ca oamenii.

Dacă AUR nu va învăța această lecție importantă a Istoriei, cu toate consecințele și responsabilitățile ei, atunci le va da dreptate celor care-i consideră o mișcare cu caracter extremist. Și atunci vor deveni o temă minoră în politica românească.

P.S. Înclin sa fiu de aceeași părere cu Ion Cristoiu: lipsa de reacție a lui George Simion la atacul cu cerneală de la Iași arată clar premeditarea! O manevră prostească de PR, demnă de un partid minor…