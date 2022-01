Ion Cristoiu a luat Covid-19! Trei motive pentru care nu credea că s-a infectat. Ce l-au anunțat medicii

„Din câte vedeți că par mai vioi decât aseară, chiar și răgușeala mi-a trecut”. Așa început cunoscutul jurnalist discursul de pe blogul său video. „Dar asta nu înseamnă că am Covid. Pentru că am! Când am scris aseară că încă sper să am Omicron, glumeam, pentru că eram convins că nu am…”, a povestit Ion Cristoiu. În primul rând, pentru că făcuse test.

”Întrebarea e de când sunt eu bolnav. Am omicron de o lună, că îmi curge nasul?”, a spus Cristoiu în vlogul său. ”Joi am făcut test din ăsta, cu nasul. Dimineața. Nimic, negativ! Adrian Sârbu a zis să fac și vineri. Am făcut și vineri. Negativ! Om liniștit. De ce? Al doilea motiv pentru care credeam că nu am, e că în viața mea nu s-a întâmplat nimic. Mie îmi curge nasul, și se mișcă ba în nas, ba în gât, de vreo lună și ceva. Gust aveam, febră nu aveam, ăla cu oxigenul era ok, am vârât degetul, era la maxim, deci cum puteai să-ți dai seama că ai Covid?

L-am sunat pe domnul Adrian Marinescu, singurul doctor în care am încredere în aceste zile, și m-am dus la Spitalul de Boli Infecțioase Balș, la indicațâia sa și am ieșit pozitiv. Ca să ne amuzăm…Când am venit acasă, am făcut testul rapid, negativ. Dacă nu-mi spunea doctorul Marinescu, nu mă duceam și nu aflam. Trei teste negative. M-am vaccinat de 3 ori, printre primii. Booster-ul l-am făcut în septembrie. Merg și pe stradă cu mască. La birou stau cu masca, nu m-am dus în aglomerație, nu m-am dus la restaurant.”, a spus Ion Cristoiu. Pe stradă dacă văd unul care vine spre mine, trag masca, la birou trag masca, nu mă duc la demonstrații sau în discotecă, deci m-am ferit.

De ce nu credea că are Omicron

Erau trei motive pentru care Ion Cristoiu nu credea că are Covid! Numai că avea. Care este norocul său? Are o cantitate virală foarte mică, așa cum l-au anunțat doctorii. Din cauza asta, doar un test PCR poate sesiza infectarea.

Ce vrea să spună? Că mulți oameni fac testul rapid și nu au nici o problemă. Dar, după părerea sa, testul PCR rămâne de bază.

Finalul: „Sunt aici și mă duc mâine la Institutul Balș să fac totuși analizele alea, să văd dacă mi-a afectat plămânii și eventual să iau tratament. Bun, deci asta este, n-am fost la discotecă, n-am pus la restaurant, când m-am dus la piață purtăm mască, m-am spălat pe mâini, m-am vaccinat, la birou pentru că repet, sunt singur în birou, de câte ori am ieșit în halele, aveam mască…”