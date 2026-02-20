Monden

Cum au apărut vedetele la Balul Bridgerton din București. S-au întrecut în ținute

Cum au apărut vedetele la Balul Bridgerton din București. S-au întrecut în ținuteBridgerton. Sursa foto Instagram
Cum au apărut vedetele la Balul Bridgerton din București. Pe 19 februarie, Bucureștiul a fost scena unui eveniment spectaculos care a adunat pasionați de modă, fani ai serialului și vedete: Balul Mascat Bridgerton, potrivit imaginilor de pe Instagram.

Cum au apărut vedetele la Balul Bridgerton din București

Organizatorii au recreat atmosfera aristocratică a epocii Regenței, inspirată de serialul fenomen global Bridgerton, pentru o seară dedicată eleganței, misterului și romantismului. Printre invitați s-au numărat Adelina Pestrițu, Oana Matache, Teodora Stoica, Cristina Belciu, Feli și Jean Gavril, atrăgând atenția cu ținutele lor sofisticate și inspirate din costumele tradiționale ale epocii.

Adelina Pestrițu

Adelina Pestrițu. Sursa foto Instagram

Evenimentul nu a fost doar o simplă petrecere, ci o experiență imersivă, în care participanții au avut impresia că pășesc direct în lumea Bridgerton. Decorurile luxoase, luminile atent alese și muzica live au completat atmosfera, iar invitații au putut interacționa cu elemente inspirate din serial, simțindu-se parte din intrigile și poveștile aristocratice.

Cristina Belciu

Cristina Belciu. Sursa foto Instagram

Fiecare colț al sălii a fost gândit pentru a oferi senzația de călătorie în timp, cu costume fastuoase, accesorii elegante și măști elaborate care au respectat tema balului.

S-au întrecut în ținute

Ținutele vedetelor au fost imediat remarcate și comentate pe rețelele sociale. Adelina Pestrițu a purtat o rochie albă cu detalii fine argintii, care i-a accentuat silueta și prezența scenică. Oana Matache a ales un ansamblu din dantelă alb completat cu o mască sofisticată, care i-a conferit un aer aristocratic.

Teodora Stoica

Teodora Stoica. Sursa foto Instagram

Teodora Stoica a mizat pe accente aurii și catiea, în timp ce Cristina Belciu a optat pentru o ținută. Cântăreața Feli a purtat o rochie spectaculoasă neagră. Jean Gavril, cunoscut pentru stilul său nonconformist, a purtat un costum masculin reinterpretat modern, completat cu o mască.

Balul a marcat și lansarea sezonului patru al serialului Bridgerton, care a fost difuzat în două etape: primele patru episoade pe 29 ianuarie și ultimele patru pe 26 februarie 2026.

Oana Matache.

Oana Matache. Sursa foto Instagram

Povestea sezonului urmărește relația lui Benedict Bridgerton cu misteriosa domniță în argintiu, Sophie Baek, o servitoare care ascunde identitatea sa reală. Intriga principală explorează iubirea, identitatea ascunsă și diferențele sociale, teme care au fost reflectate subtil și în alegerile vestimentare ale participanților, care au combinat elemente clasice cu accente contemporane.

Un eveniment unic în România

Pe tot parcursul serii, oaspeții au avut ocazia să admire costumele elaborate, să fotografieze decorurile și să se bucure de atmosfera de basm creată de organizatori. Muzica live și momentele interactive au permis participanților să experimenteze atmosfera aristocratică și să interacționeze cu elementele tematice, ceea ce a transformat balul într-o experiență completă.

Fotografiile cu vedetele și ținutele lor au fost distribuite rapid pe rețelele sociale, generând comentarii și aprecieri pentru creativitatea, eleganța și respectarea temei Bridgerton.

Balul a atras atenția nu doar pentru ținute, ci și pentru modul în care a reușit să transforme Bucureștiul într-un platou cinematografic. Participanții au devenit, pentru câteva ore, personaje dintr-o poveste romantică și misterioasă, trăind experiența aristocrației britanice din secolul XIX.

În plus, organizatorii au reușit să creeze o legătură directă între fanii serialului și universul său, oferind oportunitatea de a se simți parte din intrigile personajelor și de a observa detalii inspirate din decorurile și costumele folosite în producția originală.

