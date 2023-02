Cum arată soția lui Pavel Bartoș. Sunt împreună de 20 de ani și au trei fete

Cu toate că și soția lui Pavel Bartoș a prezentat câteva emisiuni, prezența ei mereu a fost discretă. A fost gazda show-ului „Slab sau gras” de la Senso TV, în 2006, iar în anul 2008 a fost activă în cadrul proiectului pentru copii de la radio Itsy Bitsy. A jucat în „La urgență” (2006) și în filmul „Ho, ho, ho 2: O loterie de familie”.

Pavel Bartoș, mândru de soția și fetele lui

În urmă cu mai mulți ani, Pavel Bartoș spunea că el a avut mare noroc cu soția lui Anca, pentru că ea a fost cea care le-a educat pe cele trei fete și a reușit să țină familia unită.

„Eu am un mare noroc, unul enorm. E soția mea, Anca. De fapt, soția mea e cea mai mare calitate a mea. A stat mai tot timpul cu ele, pentru că eu am fost plecat multă vreme, a știut să le educe, a întreținut foarte frumos această familie. Le ținem cu picioarele pe pământ, tocmai de asta n-am vrut școală de fițe, am vrut să vadă că există probleme, că există copii care au sau nu au ceea ce le trebuie.

Nu au trăit într-un cocon. Le-am ferit de toate castingurile posibile. Acum le ofer opțiuni. Le duc la pian, la dans, la înot. Cred că pe la 15-16 ani vor ști ce drum își doresc să urmeze. E foarte important ca ele să decidă”, a spus prezentatorul tv.

Pavel Bartoș și Anca s-au cunoscut la teatru

Soția lui Pavel Bartoș a fost cea care a dezvăluit în urmă cum s-a cunoscut cu soțul ei, menționând că din prima clipă când l-a văzut a știut că vor fi împreună.

„Ne-am cunoscut la Timișoara, la Teatrul Național. Eu eram studentă în anul 4, el doar ce venise și vreau să spun că, în momentul în care l-am văzut pentru prima oară, am știut că o să fie soțul meu. Nu pot să explic, asta mi-a trecut prima oară prin cap. El deja era absolvent și l-am văzut pe holurile Teatrului Național. Ne-am întâlnit la o petrecere, am dansat cu el și a contat mult. Frumușel, blond, ochi albaștri, verificat”, a mărturisit Anca, potrivit Cancan.