Ana Maria Popescu are o șansă buna la spadă, la canotaj suntem în grafic și putem obține chiar și două medalii, iar la natație avem tineri foarte talentați, în timp ce la gimnastică experiența și ambiția lui Marian Drăgulescu își poate spune cuvântul. La toate acestea se adaugă și alte rezultate pozitive ce pot apărea.

Și, cum casele de pariuri oferă cei mai buni indicatori în privința șanselor de reușită ale sportivilor, am aruncat o privire în oferta de pariuri Unibet – secțiunea Jocuri Olimpice și iată ce am descoperit.

Ana Maria Popescu, favorită să aducă aurul

O șansă bună pentru o medalie de aur o avem la spadă, disciplină în care Ana Maria Popescu este favorita numărul 1. Sportiva noastră este deja campioană olimpică alături de echipa României la Rio 2016, iar în ultimii cinci ani a continuat să performeze la cel mai înalt nivel.

Ana Maria mai are în palmares două medalii de aur la Campionatul Mondial, 7 de aur la cel European și încă 13 la Cupa Mondială. La acestea se adaugă și alte medalii de argint și bronz în aceste competiții.

În aceste condiții, este de înțeles de ce Unibet o consideră principala favorită la câștigarea aurului olimpic și îi oferă cota 3.25. În topul favoritelor se mai afla Yiven Sun (cota 7.00) și Nathalie Moellhausen (cota 7.50).

Sperăm la o medalie și la canotaj

Canotorii i-au făcut tot timpul fericiți pe români și situația se poate repeta și la Tokyo. Cu cele mai bune șanse să câștige o medalie sunt cotate Ancuța Bodnar și Simona Radiș în proba de dublu rame feminin. Unibet le oferă șansa a 2-a în această probă, cu cota 2.50. În fața lor se află doar olandezele Brooke Donoghue și Hanna Osborne, care au cota 2.50. Radiș și Bodnar sunt campioane europene în 2020 și 2021, au și un argint mondial în palmares, astfel că șansele pentru o medalie sunt destul de mari.

O medalie sperăm să obținem și în proba care ne atât de dragă: 8+1 feminin. Aici avem o tradiție bogată, cu trei medalii de aur în palmares, trei de argint și două de bronz. Tragem tare pentru o medalie și la Tokyo, unde avem șansa a șasea la aur, cota de la Unibet fiind 26.00 pentru aur și 3.50 pentru podium.

Continuă povestea frumoasă a excepționalului David Popovici și la Jocurile Olimpice?

Din această vară, România se poate lauda că mai are încă un sportiv de top. Tânărul înotător David Popovici a uimit pe toată lumea la Campionatele Europene de juniori, unde a câștigat trei medalii de aur și a impresionat prin recordurile sale. La doar 16 ani, Popovici concurează de la egal la egal cu seniorii și e creditat cu șanse mari pentru medalii.

România nu a mai câștigat o medalie olimpica la natație din 2004, dar are șansa să o facă în 2021 prin Popovici. Acesta are cota 4.50 în proba de 100 de metri liber, Unibet considerând că este al patrulea favorit. Pentru proba de 200 de metri liber, el are cota 6.00 și este tot al 4-lea favorit.

Fotbalul românesc revine la Jocurile Olimpice

Țara noastră a mers la Tokyo și cu echipa de fotbal, pregătită de Mirel Rădoi. E doar pentru a patra oară când fotbaliștii români se califică la Jocurile Olimpice. România face parte din Grupa B, alături de Honduras, Coreea de Sud și Noua Zeelanda.

La Unibet, România are a doua șansă să câștige grupa, cota fiind 3.75. În fața noastră se află doar Coreea de Sud, cu cota 2.00. În schimb, echipa noastră are cota 31.00 să câștige Jocurile Olimpice, fiind a zecea favorită. Prima șansă o are Spania (cota 3.00), urmată de Brazilia (cota 4.50) și Franța (cota 7.00).

