Cum arată Joana Benedek, celebra româncă din telenovele. Actrița s-a căsătorit la vârsta de 50 de ani

Joana Benedek a jucat în mai multe telenovele sud-americane care i-au adus succesul. Românca a devenit cunoscută în Mexic și Venezuela datorită rolurilor pe care le-a jucat, dar și frumuseții ei. Actrița a ajuns la vârsta de 51 de ani, dar arată la fel ca în tinerețe. Joana Benedek a renunțat să mai joace în telenovele și s-a dedicat studiului și familiei sale. În plus, ea s-a și căsătorit de curând.

Actrița s-a născut în anu 1972 în București și a plecat la vârsta de doar 17 ani în Venezuela pentru a lucra. Ulterior, s-a mutat în Mexic unde a început o carieră în modelling.

Joana Benedek a devenit ulterior una dintre cele mai apreciate actrițe și a jucat în numeroase telenovele sud-americane. Primul serial de acest gen în care a apărut a fost Rubi Rebelde. Aproape toate rolurile principale pe care le-a avut Joana au fost ale unui personaj negativ.

Chiar dacă s-a bucurat de un real succes, românca a decis să se retragă din televiziune și s-a axat pe viața personală și proiectele sale. „M-am retras total. Şi-am făcut-o eu însămi din propria-mi decizie. Au fost șase ani dedicaţi pentru mine. Pentru proiectele mele personale, pentru viaţa mea interioară şi de familie!”, a declarat Joana Benedek în urmă cu câțiva ani în urmă.

Joana Benedek s-a căsătorit la vârsta de 50 de ani

Joana Benedek s-a căsătorit la vârsta de 50 de ani cu Javier Vargas. Actrița a organizat o nuntă de poveste la care au participat numeroase vedete din telenovele mexicane. Nunta actriței a avut loc în Mexic. Printre cei mai importanți invitați de la eveniment s-a numărat producătorul Emilio Larrosa. Chiar el a fost cel care a condus-o la alta pe Joana.

Actrița a postat prima fotografie cu soțul în mediul online la începutul anului 2022. „Îți mulțumesc pentru toată dragostea ta profundă și infinită, Javier Vargas”, a transmis româncă la acel moment pe Instagram. Joana Benedek este destul de activă în mediul online, unde postează o mulțime de fotografii. De asemenea, ea are și un canal de Youtube în care postează videoclipuri intitulate „Talk to Joana on your inner journey”. În plus, Joana are și propria sa linie de suplimente nutritive.