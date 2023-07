O cunoscută actriță de telenovele a murit. S-a luptat cu o boală tot mai des întâlnită

Meg Johnson a murit la vârsta de 86 de ani, după ce în ultimii s-a luptat cu demența, o boală tot mai des întâlnită la persoanele de vârsta a treia.

Actrița a a devenit cunoscută în rolul pe care l-a jucat în cunoscutul serial de televiziunea Emmerdale, unde a jucat-o pe Pearl Ladderbanks, începând din 2003.

”Cu mare tristeţe anunţăm că actriţa Meg Johnson a murit în pace ieri seară, înconjurată de familie”, a fost scurtul mesaj dat publicității de familia actriței.

Meg Johnson a fost o cunoscută actriță din Marea Britanie iar înainte de a juca în Emmeralde, a jucat și în alte filme sau seriale de televiziune care au avut un mare succes la public, precum Brookside, de pe Channel 4, unde a jucat intrepretat-o pe Brigid McKenna.

La începutul anilor 1980, ea a jucat rolul lui Eunice Gee în serialul „Coronation Street” de pe ITV, un personaj la care s-a întors pentru scurt timp în 1999. De asemenea, Johnson a făcut parte din distribuţia serialului „Victoria Wood: As Seen On TV”, alături de regretata actriţă, de Julie Walters şi de Celia Imrie.

Publicul a scris doar cuvinte de laudă în memoria actriței

Decesul actriței a făcut ca pe rețelele de socializare să apară mesaje de condoleanțe în care, cei care au cunoscut-o pe Meg, au scris doar cuvinte elogioase la adresa ei.

”Meg a avut o carieră remarcabilă care s-a încheiat cu interpretarea lui Pearl Ladderbanks în Emmerdale începând cu 2003”, a scris un femeie.

”Meg a suferit de demență în ultimii ani, dar a luptat pe plan personal și profesional, indiferent de asta”, este mesajul lăsat de un bprbat din Regatul Unit care s-a declarat un mare fan al acriței.

”Toți cei care au cunoscut-o îi vor simți lipsa”, a scris un alt fan.

O serie de vedete de telenovele au luat au scris pe social media, mesaje princ are au evocat personalitatea actriței decedate. Un omagiu adus lui Meg Johnson, a fost scris de Danny Millermai, cunoscut pentru interpretarea favoritului fanilor, Aaron Dingle, în telenovela de lungă durată ITV Emmerdale.

Actorul a postat pe Twitter următorul mesaj: ”Cu adevărat devastat să aud asta. Pearl a fost un mod corect de a o descrie pe minunata noastră Meg. A fost un om cu adevărat iubit de toată distribuția. Am împărțit multe râsete cu ea și Dominic pe platou”, a scrie Millermai.