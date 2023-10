Cum arată fiul lui Sorin Bontea. Îl ține departe de lumina reflectoarelor

Sorin Bontea, juratul de la Chefi la Cuțite, are doi copii. Fiica lui Miruna are 21 de ani, iar Iulian are 26 de ani. Fiul bucătarului apare rar în lumina reflectoarelor, spre deosebire de sora lui. Recent, el a câștigat Campionatul Logan Cup, iar cheful s-a mândrit cu realizarea băiatului său.

„Am și eu cu ce mă lăuda! Iulian Bontea a câștigat Campionatul Logan Cup. Sunt mândru de el!”, a scris Bontea pe Facebook.

Iulian este campion Național la clasa Logan. Tatăl său a fost cel care l-a sprijinit mereu și care l-a ajutat să facă performanță. Bontea a recunoscut că are mereu emoții când fiul său se urcă la volan. Cu toate astea, juratul are încredere talentul tânărului.

„Am emoții de fiecare dată când îl știu la volan, dar am încredere în el! Weekendul acesta Iulian a obținut locul I, în prima etapă a sezonului 2023 din Romanian Endurance Series, după 24 de tururi parcurse. Bravo, băiatul meu! Sunt mândru de tine!”, a scris juratul de pe Chefi la cuțite.

Și fanii l-au felicitat pe fiul bucătarului de la Antena 1: „Felicitări! Vă seamănă bine”, „Să fie sănătos și fericit toată viața”, „Felicitări, mult succes în continuare!” sau „Felicitări, chiar poți să fii un tată mândru. Ai doi copii minunați, să îți trăiască și să fiți sănătoși”.

Sorin Bontea, despre copiii lui

Bontea a mai spus că se înțelege foarte bine cu copiii lui, chiar dacă au personalități diferite. Bucătarul a declarat că este mândru de amândoi și că încearcă să își petreacă cât mai mult timp cu ei. Juratul de la Antena 1 are o relație foarte bună și cu soția sa, chiar dacă o ține departe de lumina reflectoarelor.

„Sunt prieten cu băiatul și cu fata mea, suntem foarte apropiați si ne place să ne petrecem timpul liber împreună. Câteodată, însă, e nevoie să fiu și drastic. Copiii mei au vârste diferite și personalități diferite, trebuie să le înțeleg nevoile ținând cont de vârsta lor, însă trebuie să fiu și sever atunci când se impune”, declara bucătarul, în urmă cu ceva vreme.