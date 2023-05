Cum arată Filip Maria, fratele lui Smiley. Puțini îl știu, chiar dacă îi este alături artistului în orice moment

Smiley și Gina Pistol se căsătoresc, astăzi, pe malul Lacului Snagov. Artistul a dormit la hotelul Marmorosch din Capitală și a părăsit locația împreună cu fratele său, Filip Maria. Cei doi au o relație foarte apropiată, iar Filip îi este alături artistului în orice moment. Acesta îl ajută pe Smiley și pe plan profesional.

Pentru nuntă, Smiley a ales un costum modern, iar fratele său a optat pentru un costum negru și o cămașă albă, potrivit Cancan.

Cine este fratele lui Smiley

Fratele lui Smiley se ocupă de casa de producție a lui Smiley, HaHaHa Production, din 2015. El a fost și cel care l-a ajutat pe artist să facă o afacere profitabilă. Prezentatorul de la PRO TV a declarat că este foarte diferit de Filip, în special când vine vorba despre carieră.

„Eu cred foarte mult în Filip și în viziunea lui asupra companiei HaHaHa Production. Studiază foarte mult, proiectează, face strategii, experimentează, aduce plusul de rațiune necesară într-o muncă artistică. Suntem diferiți, el vorbește de profitabilitate, eu o mixez mereu cu creativitate și cred că suntem pe drumul cel bun, ne completăm perfect și îi mulțumesc pentru asta. Mă bucur că și piața industriilor creative i-a sesizat și premiat aportul”, mărturisea Smiley într-un interviu.

„Înainte să vin la HaHaHa Production credeam că lucrurile sunt mai simple și mai clare. Nu îmi puteam imagina dinamica acestei companii privind din afară. Acum 3 ani aveam doar 8 angajați în timp ce în 2018 am ajuns la 26 angajați. Odată ce am înțeles cum funcționează lucrurile, am implementat o structură de departamente funcționale creând mai multă ordine în organizație. Cred că a fost prima și cea mai importantă măsură, deoarece compania se afla deja la un nivel la care avea nevoie de asta și astfel am reușit să creștem an de an”, povestea Filip.

Filip s-a cununat civil la începutul acestui an, iar Smiley și Gina Pistol i-au fost alături. Mariana, soția fratelui lui Smiley, deține o firmă de catering care livrează, în special, către corporații.