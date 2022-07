Cum arată, de fapt, soția lui George Buhnici. Lorena, zeci de poze în costum de baie pe Instagram

George Buhnici este pe primele pagini ale ziarelor după ce a declarat că femeile cu celulită și vergeturi nu au ce căuta la plajă. El s-a lăudat cu soția sa, Lorena, pe care a comparat-o cu o minoră. După afirmațiile făcute, fanii au vrut să afle cum arată partenera sa. Aceasta postează des poze în costum de baie.

„Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, este o parte din declaraţia care a scandalizat întreaga ţară.

El a spus în fața unei țări întregi că este norocos cu aspectul fizic al soției sale.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Uită-te la ea! Câți ani îi dai? Dacă îți spun vârsta reală o să înțelegi că e minoră. Dacă scazi cât i-au dat tu, cu cât are ea, minoră iese”.

Cum arată soția lui George Buhnici

Lorena Buhnici arată bine la cei 41 de ani ai ei. Ea este tonifiată, nu are celulită şi vergeturi, iar abdomenul este plat. Soția lui George are un stil de viaţă extrem de sănătos, o alimentaţie echilibrată, iar mişcarea fizică nu lipseşte din programul ei fizic.

Lorena nu își ascunde trupul și pozează des în costum de baie. Cu toate astea, marea problemă a internauților este că soția lui Buhnici critică cu fiecare ocazie orice femeie care are câteva kilograme în plus. Recent, ea a făcut glume pe seama unei doamne care era în costum de baie și nu avea o siluetă de invidiat.

„Această balenuță rusească cu o siluetă greu de ținut în frâu a pozat pe nisipurile turcești sub atenta îndrumare a unui fotograf „profesionist”. Cred că îi vor ieși bine toate shooting-urile vara asta.”, a scris Lorena Buhnici pe Facebook.

Soția lui George Buhnici se laudă mereu cu sporturile pe care le practică, dar și cu drumețiile pe munte pe care le face cu partenerul său. Aceasta are o părere asemănătoare cu vloggerul, mai exact că obezitatea este o problemă, iar fanii au criticat-o dur.