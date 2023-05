Cum ar putea o mină din Yorkshire să dețină secretul vieții pe Marte

Yorkshire ar putea deține și cheia vieții pe Marte, oamenii de știință recreând Planeta Roșie într-o mină la aproape o milă sub pământ. Cercetătorii de la Universitatea din Birmingham folosesc una dintre cele mai adânci mine din Marea Britanie pentru a vedea de ce ar fi nevoie pentru a supraviețui pe alte planete.

Înțelegerea modului de viață și efectuarea procedurilor medicale sunt doar câteva dintre experimentele care vor avea loc la mina de potasiu Boulby de lângă Staithes. „Proiectul Bio-SPHERE” ar putea chiar deschide calea pentru case subterane din spațiu, deoarece echipajele ar trebui să evite resturile de meteoriți și radiațiile. Suntem încântați să colaborăm cu echipa științifică fantastică de la Laboratorul subteran Boulby”, a spus cercetătorul principal, dr. Alexandra Iordachescu.

„Această nouă capacitate va ajuta la colectarea de informații care pot oferi sfaturi cu privire la sistemele de susținere a vieții, dispozitivele și biomaterialele care ar putea fi utilizate în situații de urgență medicală și repararea țesuturilor.

Simularea pe Marte din Yorkshire a fost concepută într-o rețea de tuneluri de 3.000 de metri

Este posibil ca datele să aducă numeroase beneficii și pentru aplicațiile de pe Pământ, cum ar fi furnizarea de intervenții biomedicale în zone îndepărtate sau în medii periculoase. Noua simulare pe Marte din Yorkshire a fost concepută într-o rețea de tuneluri de 3.000 de metri prin zăcăminte de sare vechi de 250 de milioane de ani.

Condițiile sărate și locația subterană oferă condiții similare cu cele din cavernele de pe Lună și Marte. Aici vor fi testate medicamente pe bază de polimeri, hidrogeluri și diverse alte fluide, care pot fi folosite pentru pansamentele rănilor. Baza va fi, de asemenea, folosită pentru a vedea dacă casele subterane sunt cheia pentru evitarea radiațiilor și a temperaturilor extreme.

Astronauții ar fi expuși la cel puțin 60% din limita totală a dozei de radiații pentru întreaga lor carieră în timpul unei singure călătorii de șase luni pe Marte. Între timp, temperaturile de suprafață pot oscila între 20 ° C (70 ° F) și -225 ° F (-153 ° C), potrivit NASA. Ca rezultat, casele marțiane de sub suprafață ar putea fi folosite pentru a proteja mai bine primii astronauți care au pus piciorul pe Planeta Roșie. „Provocările viitoare pentru omenire în explorarea habitatelor dincolo de Pământ sunt în mod clar multe și semnificative”, a spus profesorul Sean Paling, director și om de știință principal la laboratorul Boulby Underground.