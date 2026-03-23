Cum ar fi gestionat Victor Ponta criza carburanților dacă era în locul lui Nicușor Dan

Fostul premier Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că România este singura țară din Europa prinsă de criza din Orientul Mijlociu fără un buget aprobat. De asemenea, fostul lider politic a atras atenția la România TV că Executivul nu oferă nicio protecție în fața scumpirilor de la pompă.

Victor Ponta a explicat că bugetul trebuia aprobat încă din decembrie, pentru ca românii să știe exact veniturile și cheltuielile din acest an.

„România este singura țară din Europa – nu știu, n-am studiat în restul lumii – dar singura țară din Europa care a fost prinsă de acest război fără buget. Noi nu aveam buget. Trebuia să-l avem în decembrie, să știe oamenii ce bani, ce încasează, ce plătesc. Habar n-am avut”, a afirmat el.

Fostul premier a explicat că a votat împotriva acestuia, motivând că cifrele prezentate după începerea conflictului nu reflectă realitatea.

„Vreau să fie foarte clar: eu am votat împotriva bugetului, pentru că eu nu cred în cifrele care au fost puse pe masă după începerea războiului. Adică noi ne-am trezit fără buget, dar am rămas ca pe vremea de dinainte. E foarte clar că absolut toate cifrele se schimbă”, adăugat el.

Victor Ponta a comparat reacțiile autorităților române cu măsurile luate de alte state occidentale în contextul crizei carburanților. El a subliniat că țări precum Franța, Austria sau Italia, unde veniturile populației sunt mai ridicate decât în România, au implementat deja politici pentru a limita creșterea prețurilor la combustibili.

Fostul premier a explicat și că majorarea prețului petrolului în România nu este justificată de conflictul din Orientul Mijlociu, țara noastră importând cantități infime din Golf și majoritatea petrolului provenind din Azerbaijan și Kazahstan.

„Multă lume zice și mă întreabă, în mod corect: «Domnule Ponta, noi importăm petrol din Golf?» Nu, nu importăm. Cantitate infimă, ceva foarte puțin din Arabia Saudită. Restul – avem producția noastră și importăm din Kazahstan, din Azerbaijan, din țări care nu sunt în conflict. Păi și atunci de ce crește prețul? Pentru că prețul se ajustează la nivel mondial”, a mai spus fostul premier.

Făcând referire la discuția dintre Nicușor Dan și șeful OMV, Victor Ponta a declarat că, dacă ar fi fost în locul președintelui, prima întrebare ar fi fost legată de costul de extracție a petrolului în România.

„Dacă eram eu în locul domniei sale – dar nu sunt, că poporul a decis altceva – asta era prima întrebare pentru șeful OMV: «Domnule, ți-a crescut costul cu care scoți petrol din România?» Nu. Nu are de ce să crească prețul petrolului din România. Cel din Golf, sigur că da. Și atunci de ce se mărește prețul? Păi îl aliniem la nivel mondial. Stai puțin, tu n-ai pierdut nimic, n-ai nicio problemă cu războiul din Iran, că de aici îl scoți”, a continuat el.

Victor Ponta susține că actuala guvernare nu are pe masă nicio măsură concretă pentru a proteja populația și economia, iar efectele acestei situații sunt resimțite zilnic în rândul românilor.