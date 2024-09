Social Cum ajung substanțe dăunătoare în corpul uman. Toate căile, explicate de cercetători







Peste 3.600 de substanțe chimice utilizate în ambalarea sau prepararea alimentelor au fost detectate în organismul uman. Dintre care unele sunt periculoase pentru sănătate. În timp ce despre altele se știu puține lucruri, se arată într-un studiu publicat recent. Aproximativ 100 dintre aceste substanțe chimice sunt considerate a fi „foarte îngrijorătoare” pentru sănătatea umană. Asta a declarat autorul principal al studiului, Birgit Geueke, de la Food Packaging Forum Foundation, un ONG cu sediul la Zurich.

Unele dintre aceste substanțe chimice sunt relativ bine studiate. Și au fost deja găsite în organismul uman. Cum ar fi „substanțele chimice pentru totdeauna” PFAS și bisfenolul A, ambele fiind vizate de interdicții. Cu toate acestea, se cunosc puține despre efectele altor substanțe asupra sănătății, a declarat Geueke pentru AFP. Acesta a solicitat mai multe cercetări cu privire la modul în care substanțele chimice utilizate în ambalaje ajung să fie înghițite împreună cu alimentele.

Cum ajung substanțe dăunătoare în corpul uman?

Cercetătorii catalogaseră anterior aproximativ 14 000 de substanțe chimice care intră în contact cu alimentele (FCC). Care sunt capabile să „migreze” în alimente din ambalaje din plastic, hârtie, sticlă, metal sau alte materiale. De asemenea, acestea pot proveni și din alte părți ale procesului de fabricare a alimentelor, cum ar fi benzile transportoare sau ustensilele de bucătărie.

Cercetătorii au căutat apoi aceste substanțe chimice în bazele de date de biomonitorizare existente. Care urmăresc substanțele chimice din probele umane. Echipa se aștepta să găsească câteva sute de FCC, a spus Geueke. În schimb, au fost surprinși să găsească 3.601, un sfert din toate FCC cunoscute.

Geueke a subliniat că acest studiu nu a putut demonstra că toate aceste substanțe chimice au ajuns în mod necesar în organism prin ambalarea alimentelor. Deoarece „sunt posibile alte surse de expunere”. Printre substanțele chimice „extrem de îngrijorătoare” s-au numărat numeroase PFAS. Cunoscute și sub denumirea de substanțe chimice veșnice. Care au fost detectate în multe părți ale corpului uman în ultimii ani și legate de o serie de probleme de sănătate.

De asemenea, a fost detectat bisfenolul A, o substanță chimică cu efect perturbator asupra hormonilor. Utilizată pentru fabricarea materialelor plastice, care a fost deja interzisă în multe țări în cazul biberoanelor. O altă substanță chimică care perturbă hormonii a fost ftalații, care au fost asociați cu infertilitatea. Se știe mai puțin despre oligomeri. Care sunt, de asemenea, subproduse ale producției de plastic.

Ce au descoperit cercetătorii

„Nu există aproape nicio dovadă privind efectele acestor substanțe chimice asupra sănătății”, a declarat Geueke. Când vine vorba de toxicologie, o veche zicală spune că „doza face otrava”. Geueke a recunoscut că o limitare a studiului a fost faptul că nu s-a putut spune dacă au existat concentrații deosebit de ridicate ale vreuneia dintre substanțele chimice.

Dar ea a avertizat că aceste substanțe chimice pot interacționa între ele. A menționat o singură mostră care conținea până la 30 de PFAS diferite. Geueke a recomandat oamenilor să-și reducă timpul de contact cu ambalajele. Și să evite încălzirea alimentelor în ambalajul în care au venit. „Nu dorim să provocăm alarmă sau panică, ci să conștientizăm că modul în care ne ambalăm alimentele... merge într-o direcție care nu este bună pentru mediu și pentru sănătatea umană”, a spus ea.

În ceea ce privește partea bună a lucrurilor, Geueke a subliniat că unele dintre substanțele chimice se confruntă deja cu interdicții. Uniunea Europeană se află în etapa finală de interzicere a utilizării PFAS în ambalajele alimentare. De asemenea, UE a propus o interdicție similară pentru bisfenol A de la sfârșitul acestui an. Studiul a fost publicat în Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, scrie insiderpapar.com.