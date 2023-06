Cum a sărbătorit Aurelian Temișan aniversarea de 51 de ani. Foto cu el și cu fiica sa

Monica Davidescu a postat o fotografie pe rețelele sociale, pentru a marca aniversarea soțului ei, iar cu această ocazie a ținut să-i transmită un mesaj plin de iubire.

„La mulți ani minunați, dragul meu! Soț, tată, tovarăș de joaca și joc, artist cu simțul măsurii, actor, prieten, confident, ajutor de nădejde, critic și…. multe altele. Împreună la bine și…..la toate celelalte de ani de zile! Te iubim și îți dorim sănătate și multe realizări! La mulți ani!”, a scris actrița pe pagina sa de Facebook.



Aurelian Temișan a împlinit 51 de ani

Aurelian Temișan și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie și prietenii de la teatru, iar în imaginile postate pe rețelele sociale acesta apare zâmbitor, alături de soția și fiica sa, ținând în mână un tort de ciocolată. Cu această ocazie, cei doi au sărbătorit și împlinirea a 17 ani de căsnicie.

Monica Davidescu a imortalizat de asemenea momentul cu cei dragi, în care apar pe un ring de dans.

Duminică, în ziua de Rusalii, cei doi au mers la Piatra Neamț, acolo unde au avut programat un spectacol, comedia „Eu te cred, dar tu mă minți”. Din câte se poate observa, fiica lor Dora îi însoțește peste tot.

Cum a început povestea de iubire dintre Aurelian Temișan și Monica Davidescu

În urmă cu ceva timp, actrița a povestit cum a început povestea de dragoste dintre ea și Aurelian Temișan, dar a dezvăluit secretul unei relații atât de lungi.

„Nu pot să le dau eu oamenilor o rețetă, nu suntem cel mai longeviv cuplu. Eu i-am urmărit pe Lucia Popescu Moraru și Marin Moraru, un cuplu absolut minunat. Eu i-am urmărit pe Ioana Stana Ionescu și Andrei Ionescu, un cuplu mega longeviv.

Eu, luând exemplele lor, care sunt trecuți de 50 de ani, și văzând armonia lor în familie și cum se sprijină, se înțeleg, se ceartă, se acceptă, atunci am zis că întotdeauna trebuie să lași de la tine, trebuie să-l înțelegi pe cel de lângă tine ca și cum te-ai înțelege pe tine”, a spus Monica Davidescu.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproape trei decenii, la un spectacol, unde ea era prezentatoare, iar el cânta. „Am făcut cunoștință, am zis că el e doar un coleg, deși a fost atracție, nu mă gândeam că se uită el la o studentă, eu eram anul 1, dar la un moment dat a venit cu un buchet de flori, m-a invitat la un spectacol de-al lui, unde mi-a făcut cunoștință cu părinții lui. Îmi era și jenă, era foarte repede. Dar, după câteva luni am început să fim împreună și am rămas așa”, a mai povestit aceasta, potrivit Viva.ro.