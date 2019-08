Cei doi mari fotbaliști au asistat la acest eveniment unul lângă altul, iar Ronaldo a vorbit despre posibila sa retragere și le-a trimis un mesaj clar contestatarilor.

„Să mă retrag cu Messi? El e cu doi ani mai tânăr decât mine, dar cred că eu încă sunt în formă pentru vârsta mea. Sper să fiu aici şi la anul, peste doi sau trei ani. Cine nu mă iubeşte tot mă va vedea aici. Primul an cu Juventus a fost unul frumos, special, un an excelent, am câştigat trei trofee, atât cu Juve, cât şi cu Portugalia. A fost frumos, la nivel personal m-am descurcat foarte bine şi de asemenea la nivel de echipă.

Sunt foarte fericit, iar acum a început un nou sezon şi urmăresc alte recorduri. Am câştigat Serie A, mergem înainte pas cu pas, mai ales că ne-am schimbat antrenorul. Champions League? E mereu dificil, sunt atât de multe echipe care pot câştiga, dar eu sunt mereu pozitiv şi privesc înainte„, a spus Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk şi Lionel Messi s-au luptat pentru titlul de cel mai bun fotbalist al sezonului precedent din Liga Campionilor, iar câştigător a fost desemnat fundaşul lui Liverpool.

