Declarația lui Florin Cîțu survine după tirul lui Marcel Ciolacu la adresa premierului în direct la emisiunea lui Victor Ciutacu, de pe România Tv.

„O acuzaţie fără sens şi pe care o resping imediat şi fără niciun fel de dubiu. Dacă vă aduceţi aminte, la Vaslui, i-am invitat pe primarii de la PSD să vină să discutăm. Acum două zile am fost la Asociaţia Municipiilor din România.

Faptul că PSD a ţinut România nedezvoltată şi ieri am aflat, de exemplu, de la primarii din Teleorman că toate unităţile administrative din judeţ, care a avut şi premier, mai mulţi oameni, nu sunt legate la gaze, au drumuri de pământ”, a afirmat Cîţu, după şedinţa de Guvern.

Potrivit prim-ministrului, „mai multă democraţie” decât în Guvernul pe care îl conduce nu a existat.

„România a fost lăsată în urmă şi cine ştie cel mai bine cum se dezvoltă România decât cei care au fost aleşi să dezvolte România. Am făcut această întâlnire cu Asociaţia Municipiilor şi cu primari de la toate partidele politice şi am ascultat şi am susţinut o parte dintre proiecte. La Vaslui, primarii PSD au primit o invitaţie şi îi aştept oricând să vină. Eu cred că mai multă democraţie decât a fost în acest Guvern nu a existat”, a adăugat Florin Cîţu.

Ce a declarat Marcel Ciolacu despre Florin Cîțu

După ce a stabilit clar care e relația dintre PSD și PNL, și a dezbătut și relația cu președintele Iohannis, Marcel Ciolacu a făcut acuzații incredibile la adresa premierului României.

„Ei confundă aceşti bani cu banii pe care să-i folosească într-o luptă electorală din interiorul PNL. E evident că este şi ilegal, este şi abuziv şi total imoral să faci aşa ceva. Eram obişnuit de la domnul Orban, care a folosit anumite rectificări bugetare sau hotărâri de Guvern să aloce bani primarilor PNL ca mită, pentru a obţine voturile românilor. Acum, trecem la next level. Primul ministru Cîţu, care se luptă cu domnul Orban, foloseşte banii românilor pentru a cumpăra voturile de la delegaţii de la congres”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV.