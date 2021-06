Iată un interviu exploziv, transmis pe canalul Youtube EVZ CAPITAL și pe pagina de facebook Evz.ro, cu Cătălin Dancu, avocatul care a reușit să recupereze pentru fugarul Ioan Mihai Pacepa titlul de general, dar și onoarea militară.

Între 2018 și 2021, anul morții sale, defectorul român a avut o sănătate foarte proastă, dând naștere unor speculații că ar fi murit. Momentul dispariției sale din activitățile publice a fost considerat de mulți momentul morții, a explicat avocatul lui Pacepa.

Cine i-a propus grațierea lui Pacepa?

Americanii au ținut să rezolve dosarul lui Pacepa în 1999, apoi i-au convins pe Iliescu și premierul său Adrian Năstase că Pacepa trăiește. Procesul din România a fost mediat de Radu Ioanid, fost director al arhivelor Holocaust Museum din Washington, care i l-a recomandat lui Pacepa pe avocatul Dancu.

„După ce am citit „Orizonturi roșii” m-a marcat și am decis să accept această misiune. Am fost onorat, era un dosar absolut inedit. În 7 iunie 1999 s-a dat sentința (n.r. – de reabilitare), dar nu s-a dorit punerea în executare. Toți se opuneau pe orice nivel de structură”, mărturisește avocatul despre procesul care, în mod surprinzător, a mers foarte repede. Recursul lui Dancu a vizat 4 elemente cheie, inclusiv faptul că sentința nu i-a fost niciodată comunicată de dictatura comunistă clientului său.

Judecătorul care l-a condamnat la moarte l-a și grațiat

Pacepa nu a fost niciodată judecat pentru trădare în țara sa natală. O coincidență incredibilă face ca judecătorul care l-a condamnat la moarte în 1978 să-l fi și grațiat, în procesul din 1999. Avocatul Cătălin Dancu a relatat că a discutat personal cu acel judecător, care rămăsese după pensie magistrat asistent la Curtea supremă de justiție, secția penală. Acesta a fost în completul care a semnat reabilitarea lui Pacepa.

Pacepa a refuzat oferta de grațiere oferită de președintele Constantinescu

„Ca un semn de bunăvoință față de autoritățile americane, președintele Constantinescu s-a oferit să semneze un decret de grațiere, în 1999″. Însă Pacepa a refuzat categoric, căci grațierea echivala cu o recunoaștere, a precizat avocatul Dancu.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Iliescu s-a încheiat orice procedură legată de Pacepa, a completat invitatul. Pacepa îl critica pe Iliescu că e comunist, dar îl aprecia pentru că „a arătat părții americane că nu există resentimente. Singurul tartor a fost generalul Talpeș (n.r. – consilier în securitate națională în vremea președintelui Iliescu”.

A primit pensie de la statul care l-a condamnat. Ce s-a întâmplat cu uriașa sa avere

Latura civilă a procesului a reușit o sentință de recuperare a întregii sale averi (1 milion de dolari la acea dată, deceniul 7), confiscată prin sentință penală. Însă latura civilă a rămas nesoluționată până acum.

În același proces, avocatul Cătălin Dancu a obținut și primirea unei pensii pentru clientul său. „Să îți dea statul care te-a condamnat la moarte pensie, e ceva”, a comentat moderatorul.

Pe de altă parte, nu s-a reușit să se facă dovada delapidării unor sume din fondurile operative ale Securității de către Pacepa, cum s-a speculat, în special de către generalul de securitate Pleșiță, referitor la impresionanta sa avere.

Generalul a făcut lobby intens la Casa Albă în vremea lui Băsescu

Consilier al președintelui Reagan și având o influență deosebită la Casa Albă, Pacepa s-a implicat intensiv în lobby pentru România, după câștgarea mandatului de președinte de către Băsescu, în 2004. Influența generalului s-a simțit în special în primul mandat al acestuia, a precizat invitatul lui Alecu Racoviceanu.

După ce procesul s-a încheiat, avocatul a fost primit de vicepreședintele american de la acea vreme, care i-a mulțumit. Practic, Pacepa a fost o armă prețioasă folosită de americani în Războiul Rece.

„Această nevoie de reabilitare rezolva o nevoie de adevăr”, a conchis avocatul despre un proces celebru al unui client a cărui moarte a adâncit misterele care l-au înconjurat toată viața.