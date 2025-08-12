Justitie Cum a încercat unul dintre criminalii de la Padina să scape de pedeapsă printr-un denunț fals







Unul dintre criminalii de la Padina a încercat să scape de pedeapsă folosind un denunț fals, implicând o simulare a vânzării unei arme de foc. Marin Laurențiu, cunoscut și ca Solomon Fabian, este suspectat că a orchestrat această manevră pentru a-și reduce timpul de închisoare, în condițiile unei anchete care a vizat mai multe percheziții în București, Ilfov și Galați.

Declarația oficială a fost făcută de Ionuț Burlacu, șeful Serviciului de Investigații Criminale, care a explicat că între 5 și 7 martie 2025, mai multe persoane au pus la cale simularea vânzării unei arme de foc, cu scopul ca unul dintre suspecți să poată formula un denunț mincinos. Această manevră ar fi permis reducerea limitelor pedepsei pentru omor de la 10–20 de ani la 5–10 ani. Marin Laurențiu, aflat în arest la domiciliu, s-ar fi înțeles cu un alt bărbat, aflat în arest pentru tâlhărie, să simuleze tranzacția.

Simularea implica cumpărarea unui pistol de la un complice, care urma să fie denunțată apoi autorităților pentru a crea impresia unei colaborări reale și a beneficia astfel de o reducere a pedepsei.

Conform anchetei, Marin Laurențiu a plătit 10.000 de euro pentru a convinge un alt individ să participe la simularea vânzării pistolului. Flagrantul organizat de poliție a evidențiat suspiciuni serioase privind autenticitatea declarațiilor, iar perchezițiile au dus la confiscarea unor probe importante, inclusiv sume de bani și înscrisuri relevante.

În total, șapte persoane sunt investigate pentru această schemă, iar Solomon Fabian a fost reținut 24 de ore pentru nerespectarea regimului armelor și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Marin Laurențiu este plasat în arest la domiciliu din primăvara anului 2024, după ce, împreună cu doi frați ai săi, a fost inculpat pentru uciderea unui bărbat de 41 de ani într-un imobil din Padina, județul Dâmbovița. Dosarul în care fiul vrăjitoarei Sidonia este investigat pentru crimă se află în prezent în etapa procesuală a judecății, perioada în care suspecții sunt în arest la domiciliu.

Dosarul omorului din Padina, în care Marin Laurențiu este unul dintre acuzați, continuă să fie în faza de judecată, iar acest incident complică și mai mult situațiaa suspectului, potrivit fanatik.ro.